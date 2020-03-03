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Срочника, издевавшегося над Шамсутдиновым, приговорили к условному сроку
По инф. polit.ru   
03 Марта 2020 г.
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Солдата-срочника Руслана Мухатова оштрафовали на 30 тыс. рублей и приговорили к двум годам условно по делу о дедовщине в воинской части Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.

Срочника, издевавшегося над Шамсутдиновым в воинской части Забайкалья, приговорили к условному сроку

 

Суд установил, что действия Мухатова нарушали уставные взаимоотношения. Прокурор заявил, что вина срочника подтверждается показаниями потерпевших, но есть и смягчающие обстоятельства: подсудимый извинился перед солдатами и выплатил им по 500 рублей компенсации морального вреда

Мухатов признал свою вину. Гособвинение просило посадить его на два года в колонию-поселение

Мухатова обвинили в дедовщине (ст. 335 УК РФ) из-за нескольких случаев издевательств над солдатами младшего призыва. В обвинительном заключении указывается, что он пнул Шамсутдинова, когда тот захотел закурить в неположенном месте. Из-за этого у срочника появились две ссадины на правой голени.

Также известно, что в сентябре 2019 года Мухатов во время тренировок «решил показать превосходство над военнослужащими» и потребовал, чтобы они начали «выполнять не предусмотренные программой упражнения». На этом занятии был и Шамсутдинов. По его словам, во время упражнений Мухатов не давал солдатам отдыхать. Один из них «упал с судорогой и заплакал от боли», после чего «тренер» заставил его встать и продолжать упражнение.

В тот же день Мухатов заставлял солдат скрещивать руки на уровне лба и бил их в боксерской перчатке. На судебном заседании 20 февраля 2020 года срочник заявил, что военные сами просили бить их.

В суде Мухатов утверждал, что якобы не знал о том, что такие упражнения не входят в список дисциплин для военнослужащих. Суд счел эти показания несостоятельными.

Мухатов служил в воинской части в поселке Горный в Забайкалье, где 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов начал стрелять по сослуживцам. Травмы получили десять человек, восемь из них погибли.

Шамсутдинов по решению суда арестован, на него заведено дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

30 октября комиссия Минобороны огласила результаты собственного расследования. Оно установило, что у рядового Шамсутдинова был «межличностный конфликт» и «психологическая несовместимость» с одним из находившихся в составе караула офицеров.

6 ноября Шамсутдинов объяснил убийство восьмерых сослуживцев неуставными отношениями и угрозой изнасилования. По его словам, как только он начал служить, у него забрали телефон. Офицеры били его и отнимали деньги.

В Минобороны обвинения солдата назвали «абсолютной ложью».

17 декабря Шамсутдинова признали потерпевшим в деле о неуставных нарушениях (ст. 335 УК РФ), рассказал его адвокат Руслан Нагиев.

«Я был в СИЗО и пообщался с Рамилем. Он сказал, что видел в этой части за весь период службы избиения и издевательства. Например, кто помыл унитаз, тот до самого дембеля его будет мыть, никакого графика. Перед самим расстрелом Шамсутдинов не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве. Офицеры ему не давали спать и грозили окунуть головой в унитаз», — рассказал Нагиев.

9 января Шамсутдинов написал письмо родственникам погибших. По словам Шамсутдинова из письма, он сожалеет, что «не смог сдержаться и пошел на крайний шаг». Он извинился перед семьями погибших и рассказал, что хотел служить и планировал связать свою жизнь с армией. Шамсутдинов объясняет, что у него «не было другого выхода», так как терпеть издевательства он уже не мог. Помимо этого, он называет армию «адом».

«Бежать и жаловаться было некуда. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и что сломал свою жизнь», — заключает солдат в своем письме.

2 марта 2020 года психиатрическая экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым.

Polit.ru

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