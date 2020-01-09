Расстрелявший сослуживцев срочник написал покаянное письмо

Солдат Рамиль Шамсутдинов, убивший других срочников и офицеров во время службы на Дальнем Востоке, написал покаянное письмо.

Срочник просит прощения за свои действия перед близкими своих жертв. «Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и что сломал свою жизнь», — отметил молодой человек.

Убийство, по словам военного, было вызвано тем, что у него «сработал инстинкт самосохранения». Шамсутдинов напомнил, что «не скрывался от армии, хотел служить, защищать Родину», однако «не ожидал, что попадет в такой ад».

Массовое убийство в одной из воинских частей Забайкалья произошло 25 октября. Рядовой Шамсутдинов открыл стрельбу из автомата; жертвами расстрела стали восемь человек, среди них два офицера.

Мы подробно рассказывали об этой трагедии в Забайкалье. Напомним некоторые заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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