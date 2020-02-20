Рядовой, обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части Забайкалья, признал свою вину

Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый по делу о дедовщине (ст. 335 УК РФ) в воинской части в поселке Горный в Забайкалье, признал свою вину. В конце октября 2019 года в этой части солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
По данным из обвинительного заключения, Мухатов пнул Шамсутдинова, когда тот захотел закурить в неположенном месте. Из-за этого у срочника появились две ссадины на правой голени.
На судебном заседании Мухатов признал вину в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.
Также известно, что в сентябре 2019 года рядовой во время тренировок «решил показать превосходство над военнослужащими» и потребовал, чтобы они начали подтягиваться. Среди низ был и Шамсутдинов. Солдат Муркин не выдержал испытания и упал без сил, после чего Мухатов ударил его в боксерский перчатке по скрещенным рукам.
Рамиль Шамсутдинов проходил срочную службу в воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье. 25 октября при смене караула он начал стрелять по сослуживцам. Травмы получили десять человек, восемь из них погибли.
А вот наши заголовки об этой шокирующей и тревожной истории:
Шамсутдинов по решению суда арестован, на него заведено дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
30 октября комиссия Минобороны огласила результаты собственного расследования. Оно установило, что у рядового Шамсутдинова был «межличностный конфликт» и «психологическая несовместимость» с одним из находившихся в составе караула офицеров.
6 ноября Шамсутдинов объяснил убийство восьмерых сослуживцев неуставными отношениями и угрозой изнасилования. По его словам, как только он начал служить, у него забрали телефон. Офицеры били его и отнимали деньги.
В Минобороны обвинения солдата назвали «абсолютной ложью».
17 декабря Шамсутдинова признали потерпевшим в деле о неуставных нарушениях (ст. 335 УК РФ), рассказал «МБХ медиа» его адвокат Руслан Нагиев.
«Я был в СИЗО и пообщался с Рамилем. Он сказал, что видел в этой части за весь период службы избиения и издевательства. Например, кто помыл унитаз, тот до самого дембеля его будет мыть, никакого графика. Перед самим расстрелом Шамсутдинов не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве. Офицеры ему не давали спать и грозили окунуть головой в унитаз», — рассказал Нагиев.
9 января Шамсутдинов написал письмо родственникам погибших. По словам Шамсутдинова из письма, он сожалеет, что «не смог сдержаться и пошел на крайний шаг». Он извинился перед семьями погибших и рассказал, что хотел служить и планировал связать свою жизнь с армией. Шамсутдинов объясняет, что у него «не было другого выхода», так как терпеть издевательства он уже не мог. Помимо этого, он называет армию «адом».
«Бежать и жаловаться было некуда. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и что сломал свою жизнь», — заключает солдат в своем письме.
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Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый по делу о дедовщине (ст. 335 УК РФ) в воинской части в поселке Горный в Забайкалье, признал свою вину. В конце октября 2019 года в этой части солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
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