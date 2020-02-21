Обвиняемый по делу о дедовщине в Забайкалье выплатил пострадавшим по 500 рублей

Срочник Руслан Мухатов, обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части в поселке Горный в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек., извинился перед четырьмя потерпевшими и заплатил им по 500 рублей в качестве компенсации.

Все потерпевшие военные, кроме Шамсутдинова, после выплаты заявили, что не не имеют претензий к Мухатову. Мать одного из солдатов, который после стрельбы так и не приходит в сознание и находится в московском госпитале, отказалась от иска к срочнику.

Адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев назвал компенсацию Мухатова в 500 рублей «ненормальной», но отметил, что сложившаяся ситуация смягчает его вину.

«Солдаты пока находятся на срочной службе и они − скажем так − не совсем самостоятельны в своих решениях», − пояснил он.

Мухатова обвиняют в издевательствах над солдатами младшего призыва. В сентябре 2019 года он во время тренировок «решил показать превосходство над военнослужащими» и потребовал, чтобы они начали «выполнять не предусмотренные программой упражнения». На этом занятии был и Шамсутдинов. По его словам, во время упражнений Мухатов не давал солдатам отдыхать. Один из них «упал с судорогой и заплакал от боли», после чего «тренер» заставил его встать и продолжать упражнение.

Напомним наши заголовки по этой жуткой истории:

В тот же день Мухатов заставлял солдат скрещивать руки на уровне лба и бил их в боксерской перчатке. На судебном заседании 20 февраля срочник заявил, что военные сами просили бить их.

«Раньше он такого не говорил, а теперь здесь стал говорить, что его солдаты провоцировали на это. Мы считаем, что это абсурд и неправдоподобно», — заявил Нагиев.

Также Мухатов пнул Шамсутдинова, когда тот закурил в неположенном месте. Из-за этого у молодого человека появились две ссадины на правой голени.

Шамсутдинов утверждал, что Мухатов со временем начинал вести себя все агрессивнее, а «другие старослужащие поддерживали его».

Рамиль Шамсутдинов проходил срочную службу в воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье. 25 октября при смене караула он начал стрелять по сослуживцам. Травмы получили десять человек, восемь из них погибли.

Шамсутдинов по решению суда арестован, на него заведено дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

30 октября комиссия Минобороны огласила результаты собственного расследования. Оно установило, что у рядового Шамсутдинова был «межличностный конфликт» и «психологическая несовместимость» с одним из находившихся в составе караула офицеров.

6 ноября Шамсутдинов объяснил убийство восьмерых сослуживцев неуставными отношениями и угрозой изнасилования. По его словам, как только он начал служить, у него забрали телефон. Офицеры били его и отнимали деньги.

В Минобороны обвинения солдата назвали «абсолютной ложью», передавал РБК.

17 декабря Шамсутдинова признали потерпевшим в деле о неуставных нарушениях (ст. 335 УК РФ), рассказал «МБХ медиа» его адвокат Руслан Нагиев.

«Я был в СИЗО и пообщался с Рамилем. Он сказал, что видел в этой части за весь период службы избиения и издевательства. Например, кто помыл унитаз, тот до самого дембеля его будет мыть, никакого графика. Перед самим расстрелом Шамсутдинов не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве. Офицеры ему не давали спать и грозили окунуть головой в унитаз», — рассказал Нагиев.

9 января Шамсутдинов написал письмо родственникам погибших. По словам Шамсутдинова из письма, он сожалеет, что «не смог сдержаться и пошел на крайний шаг». Он извинился перед семьями погибших и рассказал, что хотел служить и планировал связать свою жизнь с армией. Шамсутдинов объясняет, что у него «не было другого выхода», так как терпеть издевательства он уже не мог. Помимо этого, он называет армию «адом».

«Бежать и жаловаться было некуда. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и что сломал свою жизнь», — заключает солдат в своем письме.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...