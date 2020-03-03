Психиатрическая экспертиза признала вменяемым срочника, расстрелявшего сослуживцев

Психиатрическая экспертиза института им. В. П. Сербского признала вменяемым рядового Рамиля Шамсутдинова.

Сейчас Шамсутдинова перевели из СИЗО Москвы на Дальний Восток, где пройдет судебное заседание.

Ранее об окончании психиатрической экспертизы Шамсутдинова сообщал RT со ссылкой на членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

По данным телеканала, срочника признали вменяемым. Адвокат рядового Руслан Нагиев заявил, что эту информацию нельзя считать достоверной. Также защитник отметил, что во вменяемости Шамсутдинова «никто не сомневается» и в целом это «самый малозначительный вопрос».

Рамиль Шамсутдинов проходил срочную службу в воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье. 25 октября при смене караула он начал стрелять по сослуживцам. Травмы получили десять человек, восемь из них погибли.

Шамсутдинова арестовали, на него заведено дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

30 октября комиссия Минобороны огласила результаты собственного расследования. Оно установило, что у рядового Шамсутдинова был «межличностный конфликт» и «психологическая несовместимость» с одним из находившихся в составе караула офицеров.

6 ноября Шамсутдинов объяснил убийство восьмерых сослуживцев неуставными отношениями и угрозой изнасилования. По его словам, как только он начал служить, у него забрали телефон. Офицеры били его и отнимали деньги.

В Минобороны обвинения солдата назвали «абсолютной ложью», передавал РБК.

17 декабря Шамсутдинова признали потерпевшим в деле о неуставных нарушениях (ст. 335 УК РФ), рассказал его адвокат Руслан Нагиев.

«Я был в СИЗО и пообщался с Рамилем. Он сказал, что видел в этой части за весь период службы избиения и издевательства. Например, кто помыл унитаз, тот до самого дембеля его будет мыть, никакого графика. Перед самим расстрелом Шамсутдинов не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве. Офицеры ему не давали спать и грозили окунуть головой в унитаз», — рассказал Нагиев.

9 января Шамсутдинов написал письмо родственникам погибших. По словам Шамсутдинова из письма, он сожалеет, что «не смог сдержаться и пошел на крайний шаг». Он извинился перед семьями погибших и рассказал, что хотел служить и планировал связать свою жизнь с армией. Шамсутдинов объяснил, что у него «не было другого выхода», так как терпеть издевательства он уже не мог. Помимо этого, он называл армию «адом».

«Бежать и жаловаться было некуда. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и что сломал свою жизнь», — заключает солдат в своем письме.

В феврале 2020 года срочник Руслан Мухатов, обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части в поселке Горный в Забайкалье, где рядовой Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, извинился перед четырьмя потерпевшими и заплатил им по 500 рублей в качестве компенсации. После этого все потерпевшие военные, кроме Шамсутдинова, заявили, что не не имеют претензий к Мухатову.

Polit.ru

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