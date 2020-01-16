Россия вошла в пятерку худших в мире стран для пенсионеров

В списке лучших государств мира, который ежегодно составляет американское издание U.S. News & World Report, Россия стала 23-й. Это небольшое движение вверх в топ-25: годом ранее страна была на 24-й позиции. Однако при этом РФ показала удручающие результаты как «место для комфорной пенсии»: тут она всего лишь 70-я. Из государств, дружественных для бизнеса, Россия и вовсе оказалась последней.

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Всего эксперты сравнивали 73 страны. На самой вершине перечня оказалась Швейцария, следом разместились Канада и Япония.

В лучшую десятку также вошли ФРГ, Австралия, Британия, США, Швеция, Голландия и Норвегия.

Аутсайдером рейтинга стал занявший 73-ю строчку Ливан, недалеко от него расположились Украина (68) и Белоруссия (70).

Что касается России, то она демонстрирует отличные показатели не во всех сферах жизни, отмечают составители рейтинга. Став лидером как страна, в которой лучше всего начинать карьеру, и второй в мире по могуществу, четвертой по влиянию, она занимает всего 12-е место из государств с переходной экономикой и 14-е — с точки зрения «богатого наследия».

Что можно сказать по поводу всего этого? Россия за последние годы действительно стала государством, с мнением которого считаются, и которого побаиваются. Страна, наконец, обладает крепкой армией, отличным военно-промышленным комплексом, вот только внутри России делают обстоят неважно. Экономика переживает застой, демография падает, люди едва сводят концы с концами. Но, как выяснилось в ходе Федерального послания Владимира Путина, в скором времени все изменится. В первую очередь, для семей с детьми. Им, например, будет положен материнский капитал уже при рождении первенца. А совсем бедным семьям с детьми от 3 до 7 лет будут давать пособие. Только вот про стариков в послании ничего сказано не было. Со средней пенсией в 14 тысяч рублей старики могут только выживать. И чтобы изменить что-то в этом направлении, нужно поднять пенсии, как минимум, в два раза. Дождемся ли? Может быть... но не будем удивляться, если этого не произойдет... всякие непредвиденные обстоятельства ведь возникнуть могут.

По инф. rosbalt.ru

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