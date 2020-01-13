Россиянам готовят новый налог: теперь уже — с будущей пенсии

Гарантированный пенсионный план, альтернатива замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям россиян, предполагает два варианта: либо единовременный, либо пожизненный. В первом случае — если человек при выходе на пенсию захочет забрать все накопленное сразу, ему придется выплатить подоходный налог (иначе налог на доходы физлиц, НДФЛ), равный 13%. Такие разъяснения «РГ» дал первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Во втором случае выплаты начинаются только через 30 лет с момента начала накоплений.

Взносы в гарантированный пенсионный план будут добровольными. Отметим, что пока закон о ГПП правительством только разрабатывается. В целом новинка вызывает скепсис экспертов (государство опять что-то "гарантирует" - но как оно исполняет свои гарантии всем хорошо известно из недавней истории!)

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Как к этому относиться? Ну, самое главное - успокоиться: наше поколение все эти новации уже не касаются - речь о накоплениях на старость наших детей и внуков. Но вот будут ли они довольны этими нововведениями - спросите у них! Это имеет отношение и к будущему России: ведь там, где люди уверены в своем будущем - они и трудятся с энтузиазмом, делают долгосрочные планы и денежные вложения в экономику...

Ранее власти России начали пенсионную реформу, поставив целью повысить пенсии старшему поколению и другим социальным группам, получающим пенсионные выплаты. Для этого ныне работающим мужчинам и женщинам придется становиться пенсионерами позже: пенсионный возраст повышается на пять лет и наступает с 65 и 60, соответственно. Повышение идет поэтапно, реформа рассчитана на все 2020-е годы. В прошлом году по России прокатились акции протеста против увеличения пенсионного возраста.

По инф. rosbalt.ru

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