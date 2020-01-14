Будущим пенсионерам: обещают, что перевод накоплений из ПФР в ГПП пройдет без потерь

Сроки перевода пенсионных накоплений, сделанных до 2014 года, в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — из Пенсионного фонда (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будут разными, при этом потери инвестиционного дохода будут исключены, рассказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, если гражданин захочет перевести пенсионные накопления на счёт ГПП в рамках одного НПФ, то он сможет это сделать в режиме реального времени без комиссий или потерь инвестиционного дохода. Если же он захочет перевести накопления в другой фонд, то это произойдет через пять лет после подачи заявления так же без комиссии и без потери инвестиционного дохода. При этом его текущие платежи на пополнение накоплений сразу будут зачисляться по новому месту, где будет открыт счёт ГПП. Переводы из Пенсионного фонда будут проводиться по такой же схеме — средства перейдут в новый фонд через пять лет после подачи поручения, а текущие взносы — сразу.

«У человека будет выбор — получить накопления все целиком сразу, заплатив подоходный налог (сейчас 13 процентов), или приобрести пожизненный пенсионный план. Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие», — подчеркнул Сергей Швецов.

Министерство финансов и Банк России 29 октября представили новый вид системы накопительной пенсии — гарантированный пенсионный план (ГПП). Он позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды. Новинка вызывает много скепсиса у экспертов... А, кстати, что думают о ней ваши дети? Ведь эта идея их касается, будущих пенсионеров... Ну а пока напомним некоторые заголовки про эту задумку властей:

По инф. pnp.ru

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