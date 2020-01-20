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Обещание от главы ПФР: через два года пенсии вырастут на 18 процентов
По инф. rosbalt.ru   
20 Января 2020 г.
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассчитывает, что к 2022 году пенсия россиян будет увеличена на 18% и составит 18 290 рублей.

Предсказание от главы ПФР: через два года пенсии вырастут на 18 процентов

В интервью Дроздов сказал, что в реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Кроме того, глава ПФР напомнил, что в в этом году пенсии уже проиндексировали на 6.6% — в среднем они выросли на тысячу рублей, сообщает «Российская газета».

Ранее глава ПФР заявлял, что возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в 2020 году вряд ли возможно.

По словам Дроздова, для возобновления индексации выплат работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.

  • Отметим, что заявление Антона Дроздова — это всего лишь прогноз. И если он не сбудется, то вероятное возмущение читателю нашего портала следует адресовать именно в ПФР.
  • Напомним также, что с 1 января 2019 года вступили в силу поправки в пенсионное законодательство. В частности, предполагается поэтапное (до 2028 года) повышение пенсионного возраста для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. При этом, согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни в России составляет менее 73 лет. Пенсионная реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе, однако власти заявили, что она неизбежна. Мы много писали об этом скандальном нововведении.
  • По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России составил в октябре 2019 года 14 тыс. 205 рублей
  • Тем временем россияне полагают, что средний размер пенсии, который «обеспечит достойную старость», должен составить 40 тыс. рублей. Такие данные приводились ранее в исследовании сервиса по трудоустройству Superjob. При этом, констатируют эксперты, запросы мужчин превышают запросы женщин: 42,1 тыс. рублей и 37,5 тыс. рублей соответственно.

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляла 43,87 млн человек, из них работающих — 9,67 млн.

Ежегодная индексация страховых пенсий работающих пенсионеров отменена с 2016 года. Бюджет Пенсионного фонда не предусматривает в 2020–2022 годах возвращение индексации.

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Polit.ru

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