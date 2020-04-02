Сколько денег богачи потеряли в России с начала года?

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Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.
Так, самого богатого, по версии Bloomberg, россиянина — одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина — «сжалось» с начала года на $3,81 млрд до $24,2 млрд. Занимающий вторую строку «российского» рейтинга основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин потерял за январь—март $4,7 млрд (до $16,7 млрд). Тройку лидеров замыкает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — минус $4,83 млрд до $15,1 млрд, следует из подсчетов РИА «Новости» на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
27 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева констатировала, что мировая экономика вошла в рецессию. «Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году», — заявила глава МВФ в ходе видеобрифинга. При этом она ожидает восстановления глобальной экономики в 2021 году, но если «удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью».
Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-2019), была официально зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала ситуацию с коронавирусом пандемией. К настоящему времени случаи заражения зафиксированы более чем в 195 странах и районах мира. В целом число инфицированных COVID-2019 в мире превысило, по разным оценкам, 845–850 тыс. человек, скончались около 42 тыс. человек. Пандемия оказывает пагубное воздействие на мировую экономику. Под мощный удар попали такие отрасли, как, в частности, торговля, транспорт, туризм, автопром, сфера развлечений.
На фоне всего этого добавим, что по оценкам Росстата, численность россиян, денежные доходы которых ниже прожиточного минимума (уровень бедности), во II квартале 2019 года составила 18,6 млн человек (то есть 12,7% от всего населения). В 2018 году, во II квартале, за чертой бедности проживало 12,5% населения. В годовом выражении уровень бедности в России вырос на 0,2 процентного пункта.
Богатство и бедность - постоянная тема нашего портала. Об этом горько и обидно писать, но хотя бы замалчивать этот чудовищный контраст нельзя!
Георгиева прогнозирует, что пандемия коронавируса приведет к спаду мирового объема производства в нынешнем году, и необходимо в первую очередь оказывать помощь уязвимым предприятиям.
Глава МВФ подчеркнула, что мир оказался «в беспрецедентной ситуации, когда пандемия переросла в финансово-экономический кризис».
Отметим также, российская экономика не осталась в стороне и в феврале-марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Волны девальвации прошли 7–9 марта и 18 марта.
Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России подготовили план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, «это своего рода антикризисный план — комплекс оперативных мероприятий, которые необходимы для обеспечения стабильного социально-экономического развития». «Мы сконцентрируемся на поддержке отраслей, которые оказались в сложной ситуации, но прежде всего на поддержке людей и обеспечении их товарами первой необходимости», — подчеркивал глава кабинета министров.
Кроме того, Центробанк утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии COVID-19. Власти также готовят дополнительные пакеты мер по поддержке населения, экономики в целом и отдельных ее секторов.
Как и многие другие звёзды российского шоу-бизнеса, знаменитая балерина Анастасия Волочкова решила уйти в самоизоляцию на фоне эпидемии коронавируса. Карантин у балерины проходит в шикарном особняке в Подмосковье.
В Москве подсчитали, что еще примерно 25 тысяч россиян изъявили желание вернуться на родину из-за обстоятельств, связанных с эпидемией коронавируса и мерами по карантину и закрытию границ. Ранее в Россию прилетели уже около 150 тысяч соотечественников.
Сейчас, как можно заметить, процветает разноплановая интернет-торговля. В сети, кажется, можно купить всё что угодно: косметику и бытовую технику, мебель и спортивные товары, одежду и игрушки, книги и продукты питания, ювелирные изделия и строительные материалы. Наблюдая все это, может возникнуть идея тоже открыть свой интернет-магазин. Идея-то есть, а вот как это сделать в реальности? Тут существуют определенные алгоритмы.
В Европе по данным на 1 апреля от коронавируса COVID-19 скончались более 30 тыс. человек, почти половина из них — в Италии. А в целом в мире число зараженных приближается к миллиону человек. Рассказываем, что происходит в разных странах мира во время губительной пандемии.
Кто не помнит группу «Белый орел», которая в свое время покорила сердца миллионов меломанов. Их песню «Как упоительны в России вечера» до сих пор крутят на отечественном радио. Бизнесмена, который начал свою музыкальную карьеру, когда ему просто нужны были новые впечатления, Владимира Жечкова знают все, но вот о его жизни вне сцены мало кому известно. Историю вокалиста рассказывает портал TUT.by.
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187 лет, 2 апреля 1833 года, назад было впервые опубликовано полное издание «Евгения Онегина» Александра Пушкина. До этого роман в стихах, как его назвал сам автор, выходил отдельными главами, чем был очень доволен издатель писателя, думающий о капитале.
Родители осужденных по делу «Сети» попросили отпустить их детей из СИЗО под домашний арест из-за распространения коронавирусной инфекции. Они отправили обращения президенту РФ, в Генпрокурору, Следственный комитет, ФСИН и уполномоченному по правам человека.
Волна опасений снова охватила Британию: как сообщает газета The Sun, коронавирус нашли у камердинера Её Величества королевы Елизаветы II. Источник, приближенный к королевской семье, рассказал, что заболевший занимал весьма высокую должность и ежедневно контактировал с хозяйкой Букингемского дворца.
В Москве и Подмосковье в ближайшее время запустят систему, позволяющую следить за перемещениями жителей во время самоизоляции. Никаких "бумажек" не будет: население агломерации сможет пользоваться электронными метками. И никаких блокпостов между Москвой и Подмосковьем вопреки слухам не будет: власти соседних регионов продолжат бороться с вирусом сообща.
В Польше во время проведения реставрационных работ в одной из церквей был обнаружен небольшой серебряный саркофаг. Его анализ показал, что он содержит мощи святой Ядвиги Силезской, которые более двух столетий считались пропавшими.
Эксперты из Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок в долине Сены на севере страны обнаружили небольшой некрополь, возраст которого составляет около 7000 лет.
Семья Брукс из Великобритании на себе испытала всю опасность коронавирусной пандемии. Двое членов их семьи скончались от инфекции, а после похорон коронавирусом заболели практически все оставшиеся в живых родственники.
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