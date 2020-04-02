Сколько денег богачи потеряли в России с начала года?

Совокупное состояние богатейших россиян сократилось за первые 3 месяца текущего года на $62,65 млрд, причем только за один март они лишились $33,1 млрд.

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Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.

Так, самого богатого, по версии Bloomberg, россиянина — одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина — «сжалось» с начала года на $3,81 млрд до $24,2 млрд. Занимающий вторую строку «российского» рейтинга основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин потерял за январь—март $4,7 млрд (до $16,7 млрд). Тройку лидеров замыкает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — минус $4,83 млрд до $15,1 млрд, следует из подсчетов РИА «Новости» на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

27 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева констатировала, что мировая экономика вошла в рецессию. «Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году», — заявила глава МВФ в ходе видеобрифинга. При этом она ожидает восстановления глобальной экономики в 2021 году, но если «удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью».

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-2019), была официально зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала ситуацию с коронавирусом пандемией. К настоящему времени случаи заражения зафиксированы более чем в 195 странах и районах мира. В целом число инфицированных COVID-2019 в мире превысило, по разным оценкам, 845–850 тыс. человек, скончались около 42 тыс. человек. Пандемия оказывает пагубное воздействие на мировую экономику. Под мощный удар попали такие отрасли, как, в частности, торговля, транспорт, туризм, автопром, сфера развлечений.

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Георгиева прогнозирует, что пандемия коронавируса приведет к спаду мирового объема производства в нынешнем году, и необходимо в первую очередь оказывать помощь уязвимым предприятиям.

Глава МВФ подчеркнула, что мир оказался «в беспрецедентной ситуации, когда пандемия переросла в финансово-экономический кризис».

Отметим также, российская экономика не осталась в стороне и в феврале-марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Волны девальвации прошли 7–9 марта и 18 марта.

Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России подготовили план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, «это своего рода антикризисный план — комплекс оперативных мероприятий, которые необходимы для обеспечения стабильного социально-экономического развития». «Мы сконцентрируемся на поддержке отраслей, которые оказались в сложной ситуации, но прежде всего на поддержке людей и обеспечении их товарами первой необходимости», — подчеркивал глава кабинета министров.

Кроме того, Центробанк утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии COVID-19. Власти также готовят дополнительные пакеты мер по поддержке населения, экономики в целом и отдельных ее секторов.

По инф. rosbalt.ru

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