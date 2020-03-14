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Путину тоже не нравятся высокие зарплаты госолигархов. Но по другому, говорит, не выходит
По инф. pnp.ru   
14 Марта 2020 г.
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Президент России Владимир Путин заявил, что его коробит и задевает ситуация, когда руководители госкомпаний получают непомерно высокие зарплаты. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС.

Путин прокомментировал ситуацию с высокими зарплатами глав госкомпаний

«Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен», — сказал президент, отметив при этом, что «не всё так просто, как казалось бы на первый взгляд».

По словам главы государства, эту ситуацию можно объяснить общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня.

Путин рассказал, что разговаривал на эту тему с самими топ-менеджерами, которые пояснили, что нанимают много «иностранных специалистов, они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда».

Президент пояснил, что госкорпорации «вынуждены их брать и платить им зарплату», адекватную рыночной, соблюдая при этом определённую разницу между уровнем доходов начальников и подчинённых. Он добавил, что ни один руководитель в мире не получает меньше своих работников.

Владимир Путин привёл в качестве примера ситуацию, когда зарплаты лётчиков и пилотов стали выше потому, что авиакомпании стали брать на работу иностранцев. «Вынуждены были повысить им уровень заработной платы под европейские и американские стандарты», — заметил он.

Напомним, вокруг Владимира Владимировича, в связи с его явным намерением оставаться у руля страны до 2036 года - немало разговоров, и далеко не все они восторженные:

По инф. pnp.ru

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