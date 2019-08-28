Бедняки, на раз-два рассчитайтесь!

Численность россиян, денежные доходы которых ниже прожиточного минимума (уровень бедности), во II квартале 2019 года составила 18,6 млн человек (то есть 12,7% от всего населения). Об этом говорится в материалах Росстата.

В 2018 году, во II квартале, за чертой бедности проживало 12,5% населения. В годовом выражении уровень бедности в России вырос на 0,2 п.п.

Как пояснили в ведомстве, это связано с тем, что величина прожиточного минимума во II квартале 2019 года выросла к аналогичному периоду прошлого года на 7,1% и составила 11 185 руб. Инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%.

По информации Росстата, при увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции, уровень бедности составил бы 12,1%. Это ниже аналогичного показателя в 2018 году.

Ещё по теме: по итогам первого полугодия 2019 года доля покупок в продуктовых магазинах, которые были оплачены картами рассрочки, составила 14% от общего числа товаров.

И еще один вопиющий факт: каждый четвертый ребенок в России растет за чертой бедности!

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По итогам I квартала 2019 года численность малоимущего населения составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения. Во втором квартале показатель по отношению к первому снизился на 1,6 п.п. — до 12,7%.

Напомним, что одной из национальных целей развития страны, указанных в майском указе президента, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. Правительству предстоит сократить уровень бедности до 6,6%.

То, что уровень бедности в стране растет, ни о чём хорошем точно не свидетельствует. Бедность - это, прежде всего, рост преступности (люди хотят получить запросто так то, чего у них нет - отсюда и грабежи, и кражи, и, не дай бог, убийства), падение нравов, рост напряжения и озлобленности в обществе. Всё это очень беспокоит, ведь несет риски и для внуков, и для детей, да и для нас самих. Поэтому необходимо как можно скорее начинать реальную борьбу с бедностью, а не щеголять цифрами. Для этого нужно сперва с экономикой страны разобраться, ведь её застой точно ничего хорошего не сулит. Население, между тем, вообще настроено скептично и перемен к лучшему в стране не ждет...

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