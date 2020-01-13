Китаец заразился неизвестным ранее вирусом и умер от пневмонии

61-летний мужчина умер от пневмонии, которая развилась после заражения неизвестным ранее вирусом. Всего неидентифицированная врачами болезнь зафиксирована у 41 человека, сообщает Reuters.

Притом, врачи пока не понимают, мог ли вирус привести к смерти мужчины. У него были и другие серьезные проблемы со здоровьем, в том числе хроническое заболевание печени.

С начала декабря в китайском городе Ухань зафиксировали 41 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения. Проверка выяснила, что вспышка вируса произошла на рынке морепродуктов.

В Гонконге врачи обнаружили симптомы пневмонии у шестнадцати приезжих из Китая. Заболевшие находятся под наблюдением. Один случай выявлен в Сингапуре: трехлетняя девочка, побывавшая незадолго до этого в Ухани, заболела пневмонией и была госпитализирована. Однако позже министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что пневмония у девочки была вызвана респираторно-синцитиальным вирусом (очень частая причина болезней дыхательных путей у детей) и не связана со случаями заболевания в Ухани. Также сингапурские органы здравоохранения объявили, что со 2 января для пассажиров, прибывающих в международный аэропорт Чанги из Ухани, будет проводиться температурный контроль.

В Китае ранее уже происходили вспышки атипичной пневмонии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 2002 по 2003 годы в материковом Китае от этой болезни умерли около 350 человек. Общее число заболевших превысило 5 тыс. Эпидемия быстро распространилась на Вьетнам и другие страны. В 2003 году ВОЗ официально объявила об окончании эпидемии атипичной пневмонии.

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Polit.ru

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