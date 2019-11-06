Шок: расстрелявший сослуживцев срочник сообщил о страхе перед изнасилованием

Срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший бойню в забайкальской военной части, сообщил на допросе, что поводом стала дедовщина и угроза изнасилования. Что это - жуткая правда или попытка уйти от ответственности (хотя бы моральной)? Отец парня уверен: речь идет именно о дедовщине...

«В тот день они пообещали меня „опустить“. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет», — цитируют СМИ протокол. По словам Шамсутдинова, оснований сомневаться у него было, поскольку до него через изнасилование прошли другие молодые срочники из этой части.

Он пояснил, что никому не мог пожаловаться, поскольку в истязаниях принимали участие офицеры. Шамсутдинов хотел сбежать из части, но «все было закрыто».

К солдату-срочнику, расстрелявшему восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, в СИЗО приехал его отец.

«Он был рад видеть, удивился, что мы смогли приехать в Читу из Тюменской области», — рассказал Салим Шамсутдинов. Он также посетовал на то, что у него одна пенсия и нет работы после инсульта. На поездку, по его словам, скинулись друзья и родственники. Мужчина уверен, что устроить стрельбу в воинской части его сына вынудили неуставные отношения между сослуживцами. «Довели его до такого состояния», — добавил Салим. Он рассчитывает на то, что сына приговорят не более, чем к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК.

По инф. rosbalt.ru

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