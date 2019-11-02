По следам бойни в забайкальской военной части: Шойгу устроил подчиненным «запредельный разнос»

Стрелявшего в сослуживцев в Забайкалье рядового Рамиля Шамсутдинова отправили в караул в нарушение приказа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух источников, знакомых с результатами закрытого совещания в Минобороны.

Изданию стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу «запредельно жестко» устроил разнос командиров с личным составом, заявив, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» Шамсутдинов не мог быть назначен в караул. Дело в том, что Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только контрактников, а не солдат срочной службы.

Остается непонятным, честно говоря, следующее: а какие выводы будут военным начальством сделаны из этой истории (гнев Шойгу совершенно понятен - ему, как одному из ближайших сподвижников Путина такое не с руки абсолютно)? Сама по себе армейская система закрытая, еще более чем любая другая в государстве - так нам (дедушкам и бабушкам, отцам и матерям) дадут ли какие-то разъяснения - мол, принятые изменения гарантируют общество от подобных эксцессов в будущем? Или так, замнут - наказав для острастки нескольких офицеров? Что-то подсказывает, что не будет никакого гласного расследования...

По инф. rosbalt.ru

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