Трагедия в Забайкалье: о личности расстрелявшего сослуживцев срочника рассказали психологи

В Сети опубликовали социально-психологическую характеристику солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего своих сослуживцев. Документ составили военные психологи в ходе обследования военнослужащих той самой части 54160 в Забайкалье.

Документ оказался в распоряжении СМИ. В нем говорится, что Шамсутдинов «испытывал нетерпимость к подчиненности, показывал повышенную конфликтность с другими военнослужащими и низкий уровень внушаемости», пишет РБК.

Также в тексте отмечено, что Шамсутдинов занимался рукопашным боем, борьбой, легкой атлетикой, был отлично развит физически и способен к оказанию физического воздействия на других. При этом он, как говорится в документе, нарушал требования безопасности обращения с оружием во время учебно-боевых упражнений и имел взыскание за направление оружия на сослуживцев.

Напомним, трагедия в воинской части произошла 25 октября. Шамсутдинов при смене караула открыл огонь по сослуживцам. Убиты восемь человек, в том числе два офицера, еще двое получили тяжелые ранения. Шамсутдинов был задержан и арестован. В Минобороны заявляли, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы. В СМИ случившееся связывают с дедовщиной в части.

Вот заголовки, последовательно рассказывающие о трагедии:

По инф. rosbalt.ru

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