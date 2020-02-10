В Коми пассажирский самолет при посадке ударился хвостом о взлетку

Жесткую посадку 9 февраля совершил в аэропорту Коми «Усинск» пассажирский самолет компании Utair. У лайнера сломалось шасси, и при посадке он ударился хвостом о «бетонку». На борту было 100 человек, из них шестеро — экипаж.

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Перевозчик рассказал, что лайнер, вылетевший из Москвы, садился по командам диспетчеров, потому что на взлетно-посадочной полосе в Усинске не работала система наведения, огни подхода к ВПП не горели.

В «ЮТэйр» отметили, что члены экипажа не дали самолету съехать с полосы, а после эвакуировали пассажиров. Один человек отделался ушибом колена, других пострадавших нет.

Пассажиры рассказали журналистам, что люди не паниковали. Многие, несмотря на удар, даже не успели осознать, что посадка прошла нештатно и поняли это только в связи с эвакуацией.

Следователи завели уголовное дело в связи с жесткой посадкой пассажирского самолета авиакомпании «ЮТэйр» в Коми.

Инцидент произошел в аэропорту Усинска: под действием сильного ветра у Boeing-737-500 при посадке сломалось шасси, он ударился о «бетонку».

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности), информировали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

По инф. rosbalt.ru

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