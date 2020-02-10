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Тонкий лед забрал три жизни: трагедия на карьере в Ленобласти

По инф. rosbalt.ru   
10 Февраля 2020 г.
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Три человека, в том числе ребенок, погибли, провалившись под лед на одном из карьеров близ поселка Шапки Тосненского района Ленинградской области.  (Тонкий лед очень и очень опасен, поэтому перед тем, как выйти на него, трижды подумайте: стоит ли рисковать жизнью? - прим. МГ.)

© Фото ИА «Росбалт» Три человека, в том числе ребенок, погибли на одном из карьеров близ поселка Шапки Тосненского района Ленинградской области. Как сообщают следственные органы СК России по региону, возбуждено уголовное дело. Как сообщалось ранее, на карьере провалились под лед и погибли двое лыжников — мужчина и женщина. А до этого там же на лыжах по льду катался мужчина с двумя детьми. Внезапно лед треснул, и все они провалились в воду. Мужчина выбрался сам и спас одного из детей. Второй ребенок погиб. На месте уже поработали следователи-криминалисты. Назначен комплекс судебных экспертиз. Подписывайтесь на канал Росбалта в Яндекс.Дзен. × Обсудить СМИ2

Первое происшествие случилось с семьей. Отец с двумя детьми катался на лыжах по тонкому льду карьера. Внезапно все провалились в полынью. Отец выбрался сам и спас сына, а вот 3-летняя дочь погибла. Спустя время на этом карьере под лед провалились и погибли еще двое лыжников - мужчина и женщина.

Следственные органы СК России по региону возбудили уголовное дело.

По инф. rosbalt.ru

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