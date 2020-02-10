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Тонкий лед забрал три жизни: трагедия на карьере в Ленобласти
|По инф. rosbalt.ru
|10 Февраля 2020 г.
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Три человека, в том числе ребенок, погибли, провалившись под лед на одном из карьеров близ поселка Шапки Тосненского района Ленинградской области. (Тонкий лед очень и очень опасен, поэтому перед тем, как выйти на него, трижды подумайте: стоит ли рисковать жизнью? - прим. МГ.)
Первое происшествие случилось с семьей. Отец с двумя детьми катался на лыжах по тонкому льду карьера. Внезапно все провалились в полынью. Отец выбрался сам и спас сына, а вот 3-летняя дочь погибла. Спустя время на этом карьере под лед провалились и погибли еще двое лыжников - мужчина и женщина.
Следственные органы СК России по региону возбудили уголовное дело.
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