Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время из-за урагана

Великобритания и Франция оказались под натиском сильного урагана «Сиара», который пришел с Атлантики. При этом одно из последствий шторма, который движется со скоростью 145 км/ч, не попало в разряд негативных. По информации BBC News, речь идет о рекорде, поставленном в ходе пассажирского перелета из Нью-Йорка в британскую столицу.

Под действием «Сиары» авиалайнер компании British Airways завершил рейс за 4 часа 56 минут. Ранее длительность таких рейсов превосходила 5-6 часов. Еще два самолета перевозчика Virgin долетели до Лондона за 4:57:00 и 4:59:00.

British Airways 777 makes touch and go landing at London Heathrow during storm Ciara (Video: BigJetTV). pic.twitter.com/OFPDkqMeCN