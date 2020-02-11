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Русские «солдаты удачи» в XX веке: где они воевали?
По инф. cyrillitsa.ru   
11 Февраля 2020 г.
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История русского наёмничества в XX веке началась после бурных событий революции и Гражданской войны. Многие оказавшиеся за границей белоэмигранты, имея солидный военный опыт, стали наниматься в иностранные войска. Русские «солдаты удачи» сыграли заметную роль в вооружённых конфликтах на всех континентах.

Русские «солдаты удачи»: в каких войнах XX века они отличились

Войны Иностранного легиона

Французский Иностранный легион – крупнейшее в мире формирование, состоящее из иностранцев. Так что неудивительно, что в него стали записываться белогвардейцы, оказавшиеся во Франции. Кроме того, французы стремились включить в легион бывших солдат Русского экспедиционного корпуса. В 1918 году большевики, опасаясь участия русских легионеров в интервенции, даже издали по этому поводу специальное обращение:

«Совет Народных Комиссаров призывает российских граждан во Франции всеми доступными им средствами бороться против включения их в ряды французской армии, способствующих же таковому включению или добровольно ему подчиняющихся российских граждан Совет Народных Комиссаров объявляет врагами», – говорилось в документе.

Однако в Россию Иностранный легион не попал. Вместо этого командование в 1925 году отправило его в Северную Африку, чтобы уничтожить созданную берберами Рифскую республику. Одним из самых известных русских участников Рифской войны был приёмный сын Максима Горького Зиновий Пешков. В письме Горькому он рассказывал, что в его роте сражается около 40 русских:

«В горах Среднего Атласа, одетый в шинель легионера, закрыв глаза и раскачиваясь, кто-то с надрывом поёт о пальцах, пахнущих ладаном», - описывал Пешков одну из повседневных картин войны.

Русские легионеры участвовали и в других военных конфликтах Франции, включая войну в Сирии в 1920-х годах и Индокитайскую войну 1946-1954 гг. В книге Александра Окорокова «Русские добровольцы» приводятся данные о сотне русских эмигрантов, погибших в рядах Иностранного легиона. Однако реальное количество погибших легионеров из России, по мнению исследователя, примерно в 5 раз больше.

Гражданская война в Китае

В 1924 году военный правитель Маньчжурии Чжан Цзолин обратился к помощи русских белогвардейцев для борьбы с соперниками-милитаристами. Сформированной в составе 1-й армии Чжан Цзолиня русской бригадой командовал генерал-лейтенант Константин Нечаев, бывший «главный кавалерист Каппеля». Несколько сотен русских бойцов одерживали победы по всему Китаю, громя целые пехотные дивизии. Крупным успехом бригады стало, например, взятие Тяньцзиня. С действиями бригады Нечаева связывают ослабление Чжилийской клики, контролировавшей центральный Китай.

Чакская война

В Южной Америке русские воевали на стороне Парагвая против Боливии в 1932-1935 годах. Впрочем, называть участников Чакской войны «наёмниками» не вполне справедливо. Следуя призыву белого генерала Ивана Беляева, русские активно переселялись в маленькую латиноамериканскую страну. Поэтому защита Парагвая, когда на него напала более крупная Боливия, для белогвардейцев была «делом чести. Несмотря на все усилия, боливийцам не удалось отобрать богатый нефтью регион Гран-Чако. О роли русских лучше всего говорит экспонат музея в Асунсьоне – доска, на которой боливийцы оставили запись химическим карандашом: «Если бы не проклятые русские офицеры, мы бы ваше босоногое войско давно загнали за реку Парагвай».

Войны в Африке

Нельзя также не упомянуть конфликты на Чёрном континенте, в которых на исходе столетия приняли участие бывшие советские военные. Пока их сослуживцы в России и других странах СНГ пожинали плоды развала армии, новоявленные наёмники «покоряли» джунгли и саванны. Местные диктаторы охотно нанимали русских, особенно военных специалистов по обслуживанию советской боевой техники. Одной из таких войн стала гражданская война в Демократической Республике Конго, продолжавшаяся с 1994 по 1997 гг. Уже под конец войны президент Заира Мобуту Сесе Секо сформировал из русских и украинцев карательное подразделение, насчитывавшее около 200 человек. «Солдаты удачи» проводили операции против партизан-повстанцев до той поры, пока сам Мобуту не был свергнут.

...Кстати, о нелегкой доле военных-профессионалов в наши дни:

По инф. cyrillitsa.ru

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