В Таиланде «дисциплинированный» военный расстрелял 26 человек

Трагический инцидент произошел в Таиланде. Военнослужащий устроил стрельбу в воинской части, а потом отправился в город расстреливать прохожих. Он также взял заложников в торговом центре. В общей сложности жертвами стрелка стали 26 человек. Еще 57 получили ранения.
Стрелком оказался капрал Чакрапант Тхомма
Стрелком оказался рядовой одной из частей таиландских Cухопутных войск капрал Чакрапант Тхомма. В городе Накхонратчасима он убил трех человек на территории воинской части, в том числе своего командира. После этого он угнал внедорожник, затарился боеприпасами и поехал в город.
Рядом с ТЦ Terminal 21 он остановился и начал стрелять по прохожим из винтовки, затем захватил 16 заложников и забаррикадировался на четвертом этаже.
Ликвидировали стрелка полицейские. Они окружили торговый центр и взяли его штурмом. Перед этим из него вывели более тысячи посетителей, которые в страхе скрывались от стрелка. В общей сложности злоумышленник скрывался в помещении 17 часов.
По данным местных СМИ, среди погибших оказались водитель обычного такси, мототакси и студент.
Отмечается, что многие пострадавшие получили тяжелые ранения и нуждаются в донорской крови. 45 из них уже выписаны из больниц и вернулись домой. Также, как уточняется, двум раненым были сделаны операции — на кишечнике, на ногах.
Позже выяснилось, что накануне инцидента у солдата был конфликт на бытовой почве — из-за продажи дома, уточнил премьер-министр Таиланда Прают Чан Оча в ходе пресс-конференции, проходившей в больнице Махарат города Накхонратчасима, она транслировалась в прямом эфире телеканалами Таиланда.
О своих действиях стрелок рассказывал в трансляции на Facebook. Спустя некоторое время его страница была заблокирована. На одной из видеозаписей, попавших в сеть, он говорит, что устал стрелять по людям — «болит палец», передавал Telegram-канал Mash. Об этом сообщает "Рамблер".
Родственники стрелка, интервью с которыми транслировал телеканал, характеризовали его только положительно — он был послушным сыном и крайне дисциплинированным человеком.
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