Сериалы: вымышленные истории иногда очень похожи на суровую правду!

Реалии российской действительности, старательно замалчиваемые пропагандистами, прорываются на экраны под прикрытием выдуманных историй.
Женщины завоевывают все более прочные позиции в кинематографе. И чем меньше в фильмах и сериалах плача о «женской доле» и надежд на «прекрасного принца», тем интереснее смотреть.
Сериал «Поздний срок», вышедший на Первом канале, вполне вписывается в современные «феминистические» тенденции. Продюсерами проекта выступили Ольга Манеева, Елена Метликина и Марина Яковлева, соавтором сценария — Яна Райская, а у режиссеров Дмитрия Магонова и Игоря Мужжухина за плечами солидный опыт съемок многосерийных мелодрам, рассказывающих о женских судьбах.
Название «Поздний срок», по утверждению создателей сериала, содержит отсылку к самым важным процессам в жизни женщины. Главная героиня Валерия Смирнова в исполнении Любови Толкалиной — журналистка, многого достигшая благодаря своему пробивному характеру и острому уму. Кроме того, ее первым мужем становится коллега — звезда журналистики Юрий Смирнов (его играет Александр Лазарев-младший). Однако их счастье оказывается недолгим: Юрий погибает в результате покушения, и жизнь Валерии превращается в кошмар.
Героиня сталкивается с криминальным миром и продажными органами правопорядка в самый сложный момент — когда ждет ребенка от другого мужчины. Она не допускает мысли об аборте и встает перед сложным выбором: продолжать искать убийц своего мужа или во имя безопасности будущего ребенка оставить их безнаказанными.
То, как ей удается выстоять перед беспределом и насилием, опровергает все сложившиеся стереотипы о беременной женщине. Валерия не только сохраняет ясность мышления, но и прекрасно владеет собой в таких жутких ситуациях, которые не всякому мужчине по плечу. Ей приходится выживать в застенках карцера и идти на компромиссы с совестью. Это оказывается очень нелегким испытанием.
Сюжет держит зрителя в постоянном напряжении. К тому же в отечественных сериалах не так часто встречаются многогранные женские персонажи, вызывающие не только сопереживание, но и уважение. «Бедные овечки», несущие свое страдание как знамя, хотя и надоели безмерно, все еще в большинстве.
Совсем без любовной линии «Поздний срок» не обходится, но она выглядит мрачной и сопряженной с риском. Избранник героини далек от традиционного образа романтического героя, который безусловно положителен, но не наделен никакими яркими качествами. Это следователь Олег Ильин (Кирилл Гребенщиков), испытавший удары судьбы и до встречи с Валерией просто тянувший служебную и житейскую лямку. Тревога и забота о женщине, вызванная сначала чувством справедливости, а затем мужским интересом, становится для него спасением, наполняет его жизнь не только опасностью, но и смыслом.
Здесь особенно интересен контраст с персонажем Юрия Батурина, отцом ребенка героини. Он показан как надежный человек, оберегающий покой и комфорт Валерии во время беременности, но при этом старающийся не слишком сильно на нее давить. Тем не менее даже общий ребенок не связывает их по-настоящему.
Тема личных отношений в сериале раскрывается на фоне безнадежной атмосферы насилия и беззакония. Полагаться на представителей власти не имеет смысла — они живут по звериным законам, называя это «игрой по правилам». А обычные люди так привыкли ожидать ножа в спину, что искренние добрые намерения вызывают у них лишь испуг и отторжение.
Стоит отметить, что социальные проблемы в отечественных сериалах затрагиваются довольно часто, и, скорее всего, это не просто модное веяние. Официальные масс-медиа крайне скупо освещают все «неудобные» внутрироссийские темы, предпочитая изощряться в разговорах о геополитике и ужасах, происходящих в других государствах. Поэтому вымышленные истории становятся альтернативным способом поднять актуальные и острые вопросы, которые действительно волнуют людей.
В этом контексте мелодраматические элементы оказываются скорее фоном для современных российских реалий. Превратности любви выглядят совсем не так страшно, как царящие в стране бесправие, неравенство и беспредел. Не случайно в «Позднем сроке» показана именно журналистика и ее беззащитность перед сильными мира сего. При всем желании в таких условиях невозможно говорить правду.
Конечно, в кино зло чаще всего получает по заслугам. Но все равно остается горький осадок, вызванный осознанием того, что на место одних оборотней в погонах, бандитов, продажных политиков и прочей нечисти придут другие. Рецепта для искоренения пороков в сериалах нет. Единственное, чему они, вероятно, могут научить — как оставаться человеком даже в самых жестоких и безнадежных обстоятельствах. Да, порой это получается наивно и неправдоподобно. Однако даже такие попытки похвальны — особенно на телевидении, которое в рамках остальных форматов занято зомбированием и пропагандой.
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Конечно, актуальные, волнующие людей вопросы должны подниматься не только в разномастных сериалах. Хорошие аналитические программы, непричесанные новости тоже многим хотелось бы посмотреть. Но это у телевидения – не самая сильная сторона. Говорят, что ТВ на пятки скоро будет наступать тот же YouTube. Там, конечно, иной формат, но зато и злободневные темы в проектах каналов отыскать можно. Теперь только время покажет, насколько гибкими окажутся телевизионщики и как они смогут ответить на запрос аудитории, ставя острые вопросы не только через вымышленные истории, но и через настоящие. Надоедает смотреть без конца "как у них", хочется знать "что же действительно происходит у нас".
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