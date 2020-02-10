Ушла из жизни итальянская оперная дива Мирелла Френи

Оперное сопрано Мирелла Френи ушла из жизни. Знаменитой певице, которая с детства знала Лучано Паваротти и выступала с ним на одной сцене, было 84 года.

О смерти итальянской дивы сообщает The New York Times. Френи умерла в своем родном городе Модена. Артистку погубила тяжелая болезнь и серия инсультов, рассказал ее импресарио.

Примадонна блистала в операх Моцарта, Верди, Пуччини, Чайковского. Френи была замужем за болгарским оперным певцом Николаем Гяуровым (умер в 2004 году).

По инф. rosbalt.ru

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