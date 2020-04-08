Семьям с детьми до 3 лет деньжат немного подкинут

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате в апреле-июне семьям с детьми по 5 тыс. рублей на каждого ребенка. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В документе указано «произвести в апреле — июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года».

Ежемесячные выплаты будут выплачиваться на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство РФ. Сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей иных мер социальной поддержки.

За назначением выплат россияне могут обратиться до 1 октября 2020 года.

Ранее Путин заявил, что в условиях пандемии коронавируса необходимо обеспечить поддержку семей с детьми.

«В ближайшие три месяца, начиная с апреля, выплачивать всем семьям с правом на материнский капитал по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка до 3-х лет», — сказал он.

Ранее Путин поручил правительству ускорить выплаты на детей от трех до семи лет включительно и ввести эту меру на месяц раньше, чем планировалось. Так, выплаты должны начаться в июне, а не в июле, как планировалось.

По инф. rosbalt.ru

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