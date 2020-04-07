Бедным семьям с детьми начнут помогать с 1 июня

Более 200 млрд. рублей выделит федеральный бюджет в этом году на поддержку семей с детьми, из них 140 млрд. будут направлены на выплаты семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет, сообщил Минтруд.

Выплату начнут осуществлять с 1 июня, то есть на месяц раньше, чем планировалось. Однако начислена она будет с 1 января 2020 года тем семьям, в которых к этому времени детям уже исполнилось три года. Сумма выплаты составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, в среднем по стране это 5500 рублей.

Ее будут получать семьи, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума в регионе. Если в семье несколько детей дошкольного возраста, то она полагается на каждого ребенка, не достигшего восьми лет. При этом ранее назначенные региональные пособия на детей сохраняются.

В общей сложности выплата будет назначена семьям, в которых проживают около 2 млн детей.

Ранее в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему страны. Он предложил ряд мер по улучшению демографической ситуации, в том числе увеличение маткапитала на второго и последующих детей до 616 тыс. рублей и выплату маткапитала за первенца в размере 416 тыс. Потом Путин дал поручение правительству продлить до 31 декабря 2026 года действие закона о материнском капитале.

Еще новости демографии и демографической политики — по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...