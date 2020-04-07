|
Более 200 млрд. рублей выделит федеральный бюджет в этом году на поддержку семей с детьми, из них 140 млрд. будут направлены на выплаты семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет, сообщил Минтруд.
Выплату начнут осуществлять с 1 июня, то есть на месяц раньше, чем планировалось. Однако начислена она будет с 1 января 2020 года тем семьям, в которых к этому времени детям уже исполнилось три года. Сумма выплаты составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, в среднем по стране это 5500 рублей.
Ее будут получать семьи, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума в регионе. Если в семье несколько детей дошкольного возраста, то она полагается на каждого ребенка, не достигшего восьми лет. При этом ранее назначенные региональные пособия на детей сохраняются.
В общей сложности выплата будет назначена семьям, в которых проживают около 2 млн детей.
Ранее в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему страны. Он предложил ряд мер по улучшению демографической ситуации, в том числе увеличение маткапитала на второго и последующих детей до 616 тыс. рублей и выплату маткапитала за первенца в размере 416 тыс. Потом Путин дал поручение правительству продлить до 31 декабря 2026 года действие закона о материнском капитале.
- Еще новости демографии и демографической политики — по ссылке.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Бедным семьям с детьми начнут помогать с 1 июня
Более 200 млрд. рублей выделит федеральный бюджет в этом году на поддержку семей с детьми, из них 140 млрд. будут направлены на выплаты семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет, сообщил Минтруд.
-
Внуки и неожиданная «дистанционка»: а у некоторых школьников и компьютера нет!
У многих российских педагогов нет высокоскоростного интернета, а дети «заходят в класс» со смартфонов. О проблемах дистанционного обучения рассуждает учитель Всеволод Луховицкий.
-
Торговые сети готовятся к повышению цен на чай и консервы
Крупнейшие поставщики продуктов питания в России собираются скорректировать в сторону повышения закупочные цены на некоторые товары, и торговые сети уже оповещены об этом. В частности, речь идет о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории удорожание может составить от 5 до 20%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Руспродсоюз».
-
Православные отмечают Благовещение. О чем молиться будем?
Во вторник, 7 апреля, православные верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, день, в который к Деве Марии пришел архангел Гавриил и рассказал, что скоро родится Иисус Христос, Сын Божий.
-
Спортсменка, комсомолка, красавица, а еще Трудоголикова. Это всё о скандальном вице-премьере
«Королева бюджета», «мадам Арбидол» – эффектная блондинка Татьяна Голикова при любом составе правительства на виду и на слуху. Когда бюджет трещал по швам, Голикова работала в Минфине и, как говорят, знала основные цифры назубок. Когда по миру разошелся коронавирус, вице-премьеру в юбке пришлось бороться и с этой напастью. Выяснилось, что стойкий характер у будущей чиновницы был с самого детства.
-
Гемблинг-оператор Enlabs не ободрил решение правительства Латвии закрыть онлайн-казино
В Латвии, с целью минимизировать распространение коронавируса, закрыли все наземные игорные заведения и даже приостановили работу онлайн-сегмента. Лицензии игорных операторов временно прекратили своё действие. Один из крупных гемблинг-операторов — Enlabs высказал своё мнение о запрете азартных игр через интернет. По мнению Георгия Устинова — исполнительного директора и президента Enlabs, правительство стремится обезопасить население от необдуманных финансовых трат, но на самом деле это приведет к активизации теневого сегмента, который по-прежнему будет предоставлять гемблинг-услуги.
-
В Москве земляные лягушки ожили после спячки
На северо-западе столицы в парке «Тушинский» обнаружили первых лягушек. Об этом сообщает департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
-
Бесплатное образование в Чехии: ваш ключ к покорению Европы
Учиться нужно постоянно, ибо такова жизнь. Она постоянно подбрасывает новые задачи, заставляя развиваться, расти, расширять горизонты. Даже карантин не в силах помешать учёбе – напротив, он дарит возможность пройти образовательную программу в интернете или узнать, как можно поступить в настоящий, традиционный вуз. Когда-нибудь – надеемся, скоро – режим изоляции будет отменён, и двери институтов и университетов вновь откроют свои двери. Кстати, а что если пройти обучение в Чехии? Бесплатно.
-
«Золотой мальчик»: сын Плющенко и Рудковской зарабатывает 12 миллионов в год
Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, семилетний Александр зарабатывает 12 миллионов рублей в год. Об этом заявила супруга спортсмена Яна Рудковская.
-
Живете в ветхом доме? Так и за коммуналку должны меньше платить
Регионы смогут выдавать управляющим компаниям субсидии на содержание и текущий ремонт ветхих и аварийных домов с условием, что компании снизят плату за эту услугу для жителей. Такой законопроект планирует внести в Госдуму член Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Чернышев.
-
Из истории вещей: а вы знаете, что такое «люциферчики»?
7 апреля 1827 года, ровно 193 года назад английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, какие мы их знаем сегодня. Свое изобретение Уокер придумал, как это часто бывает, совершенно случайно. В 1826 году он, поскольку являлся фармацевтом, смешивал химикаты с помощью палки. На конце этой палки образовалась засохшая капля. Чтобы убрать ее, он чиркнул палкой по полу — вспыхнул огонь. Он стал экспериментировать, а спустя некоторое время состоялась сделка.
-
Роза Сябитова рассказала о преимуществах «онлайн»-свадеб
Свадьба в онлайн-формате хороша тем, что проходит в сложное время и позволяет молодоженам сразу проверить чувства на прочность, а также позволяет сэкономить немало денег. С таким заявлением выступила главная сваха России Роза Сябитова.
-
Отключать коммунальные услуги за долги до конца года не будут
Правительство запретило отключать жителям России коммунальные услуги за долги. Решение вызвано пандемией коронавируса и будет в силе до 1 января 2021 года.
-
Как организовать онлайн-учебу без вреда для внуков?
Министерство просвещения выпустило рекомендации по безопасной работе за компьютером для школьников.
-
Забыли права дома, а вас остановил инспектор ГИБДД. Что делать?
Инспектор ГИБДД остановил машину, а у водителя при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину - такое может произойти с любым автомобилистом. От забывчивости никто не застрахован. Но как должен водитель поступать в этой ситуации, какие штрафы предусмотрены за такую рассеянность?
-
С ЕГЭ все туманно: то ли перенесут, то ли вообще отменят
Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пройдет с 8 июня по 11 июля. Правда, экзамен еще и в принципе отменить могут. С таким предложением к главе правительства Михаилу Мишустину уже обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Однако реакции властей на это предложение пока не последовало.
-
В Москве подготовили новые койко-места для зараженных коронавирусом
В Москве продолжают разворачивать коечный фонд для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в ходе открытия стационара на Погодинской улице.
-
Возле Чернобыльской АЭС полыхают пожары. Радиоактивный пепел летит...
Полыхающие возле Чернобыльской АЭС природные пожары вряд ли донесут радиоактивный пепел до крымского полуострова. А вот соседним с зоной отчуждения областям Украины и Беларуси стоит быть начеку. Об этом рассказал профессор кафедры общей и физической химии КФУ им. В. Вернадского Алексей Гусев.
-
В России появился 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре РФ первый российский экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, разработанный группой компаний «Медико-биологический союз».
-
Девочка-подросток решила убить семью своих опекунов и включила газ...
В Курской области две несовершеннолетние девочки подозреваются в покушении на убийство опекунов и четырех малолетних детей.