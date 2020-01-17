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Маткапитал за первенца: станет ли малышей больше? Социологи советуют не обольщаться
По инф. rosbalt.ru   
17 Января 2020 г.
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Материнский капитал за первенца внесет вклад в борьбу с бедностью, при этом влияние на рождаемость оценивать преждевременно. Так считает старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич.

Социологи сомневаются, что маткапитал за первенца повысит рождаемость

Социологи ведут дискуссию, можно ли увеличить рождаемость материальными средствами, отметила эксперт. По ее мнению, оценить влияние предложенной Владимиром Путиным меры возможно будет спустя определенное время.

«Те люди, которые и так хотели родить ребенка, но откладывали, сделают это теперь чуть быстрее», — рассказала Мацкевич. При этом сейчас нельзя судить, как маткапитал для первенца отразится на поведении людей, которые не собирались заводить детей.

В любом случае, идея Путина — вклад в борьбу с бедностью, считает эксперт. По ее словам, семьи с детьми часто попадают в категории неимущих, а потому любая форма поддержки — правильная мера.

По инф. rosbalt.ru

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