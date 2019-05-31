РПЦ против генной инженерии человека. Категорично!

Церковно-общественный совет по биоэтике при Русской православной церкви заявил о необходимости ввести мораторий на редактирование человеческого генома и его модификации.

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В совете считают, что дискуссия о возможных пределах вмешательства в природу человека не должна ограничиваться только медицинской общественностью и узкими специалистами. «Необходимо также привлечение теологического и философского сообщества и представителей религиозных организаций», — сказано в сообщении.

Также, по информации членов совета, сегодня в России эмбрионы не только создаются с помощью ЭКО и используются для исследовательских целей, но и разрушаются в массовых количествах, сообщается на сайте РПЦ.

Проблема генной модификации человека до сих пор не решена во всём мире. Тревогу по её поводу разделял знаменитый физик Стивен Хокинг. Он опасался будущего, в котором богатые и влиятельные люди опробуют на себе чудеса генной инженерии, станут сверхлюдьми и выдворят из этого мира тех, у кого не хватит средств на редактирование своего ДНК. Хокинг предположил, что развитие генной инженерии может принести больше вреда, чем пользы. Богачи получат возможность изменять собственные гены, улучшая память, повышая интеллект, устойчивость к заболеваниям и увеличивая продолжительность своей жизни.

«Вполне понятно и закономерно стремление человека избавиться от наследственных заболеваний, но в то же время любые вмешательства в природу человека могут иметь двойственный характер. Редактирование генома человека актуализирует целый ряд биоэтических проблем», — заявили в РПЦ.

То, что Российская православная церковь старается формулировать своё мнение по актуальнейшим вопросам современности, таким как цифровой тоталитаризм, очень правильно и здорово.

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Иногда позиция представителей РПЦ, конечно, мягко говоря, вызывает оторопь, как например высказывание патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу абортов и демографии страны. Напомним, он считает, что прерывание беременности нужно запретить в принципе. В этом случае население страны за ближайшие 20 лет увеличилось бы на пару десятков миллионов точно (вопрос в качестве жизни этих миллионов - ведь аборты делают, чаще всего, из нежелания "плодить нищету"). Порой в РПЦ делают совершенно, на наш взгляд, правильные заявление. Так, за предложение отбирать автомобили у пьяных водителей, хочется искренне пожать руку. Некоторые высказывания церковников просто близки по духу, как, например, неодобрение возвращения к культу Сталина. В любом случае, полезно что отцы православия стараются быть современными и вести диалог с обществом. А то, что не все их суждения достойны стать "руководством к действию" - так на то она и общественная дискуссия.

Polit.ru

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