Патриарх Кирилл считает, что российскую демографию спасёт только запрет абортов

Церковь, если верить словам митрополита Волоколамского Илариона, «воспринимает аборт как узаконенное убийство нерожденного человека». Звучит грозно и даже немного пугающе, зато очень точно определяет позицию РПЦ по поводу любых абортов. Желание раз и навсегда разобраться с искусственным прерыванием беременности высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, без абортов Россия справилась бы с демографическим кризисом буквально за пару десятков лет.

При этом патриарх Кирилл заявил, что тему абортов лучше вообще закрыть в нынешнем масштабе. По его мнению, если в России будет рождаться каждый «миллион» нерождённых детей в год, то за 20 лет мы могли бы увеличить население нашей страны до 166 млн человек.

При этом глава РПЦ заметил, что государственные решения в поддержку материнства оказывают слабое влияние на общее состояние дел. Материнский капитал – это «замечательно», но слишком уж незначительно. «И никакими денежными поощрениями мы не обеспечим такой прирост населения», – добавил Кирилл.

К тому же патриарх вспомнил о церковных догматах: «Мы знаем на основе Слова Божия, что убить человека — а жизнь начинается с зачатия — великий грех. Поэтому наша борьба принципиальна с духовной точки зрения, но она имеет еще и сугубо социологические и даже политические предпосылки и последствия».

Всё это предстоятель РПЦ высказал на церемонии, организованной фондом «Женщины за жизнь». Эта организация старается защищать детей ещё до их рождения, так что не приходится удивляться, что фонд решил вручить премию «Амбассадор защиты жизни до рождения» нашему патриарху.

На словах это всё звучит даже красиво и благородно, но на деле ситуация гораздо сложнее, чем представляет церковь. Во-первых, патриарх Кирилл немного загнул цифры. В 2018 году было зарегистрировано 560 тысяч абортов, а не миллион. Однако ситуация от этого не становится более радужной, ведь в целом рождаемость за минувший год достигла 1,5 млн детей, напомнила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

А вот здесь уже математика очень простая: целая треть детей в итоге так и не появилась на свет. При этом в начале 2019 года рост рождаемости был зафиксирован лишь в трёх из 85 российских регионов. За первые три месяца 2019 года рождаемость сократилась на 9,1%, но правительство упорно продолжает пытаться поднять падающую в пропасть рождаемость.

Но даже если добавить к возможным решениям полный запрет абортов, проблема всё равно не решится. Низкая рождаемость появилась в нашей стране не из-за «плохой морали» или даже посредственной сексуальной грамотности. Главная проблема намного проще и сложнее в то же время – общая экономическая ситуация в стране. В современных условиях дети для молодой семьи ощущаются не радостью, а тяжким бременем, с которым справиться очень и очень непросто. Так что патриарху Кириллу и властям стоит заботиться даже не о самой проблеме рождаемости, а об экономике в целом.

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К тому же напомню, что наша страна считается светской. Религия может играть важную роль в нашем государстве, но далеко не главенствующую. Так что запрет абортов, продиктованный лишь религиозными нормами, может создать ещё одну толпу недовольных граждан и сделать жизнь в стране ещё менее привлекательной.

Вдобавок это будет противоречить нормам нашей конституции. Кстати, как минимум один подобный пример уже есть – во «враждебных России и погрязших в разврате США». Американский штат Алабама недавно пошел против прецедентного решения Верховного суда США и полностью запретил аборты. Но не стоит сравнивать жутко консервативный американский штат с целой Россией, ведь в нашей стране вопрос абортов вызван далеко не только религиозными предпочтениями. Да и уровень материального благополучия весьма далек от американского (вот там, наверняка, аборты делают не от бедности и безысходности).

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