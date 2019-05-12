Представитель православной церкви не одобряет возврат к культу личности Сталина

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что не нужно возвращаться к культу личности Иосифа Сталина.

Его слова прозвучали в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Так, Иларион заявил, что не стоит приписывать Сталину Победу в Великой Отечественной войне, так как ее одержали советские люди. Митрополит напомнил о дискуссии насчет действий Сталина, направленных на ослабление советской армии в 1930-е годы.

Иларион также возложил на Сталина ответственность за репрессии 1920-1930-х годов.

Polit.ru

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