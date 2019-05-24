Отбирать машины у пьяных водил: РПЦ солидарна с ГИБДД

Русская православная церковь поддержала предложение МВД конфисковать автомобиль за повторное вождение в пьяном виде, сообщается на сайте московского патриархата.

«На законодательном уровне нужно помогать людям отказываться от употребления алкоголя за рулем... Нужно менять общественное отношение к вождению в нетрезвом виде — настаивать на том, что это недопустимо, неприемлемо. Общество должно осознавать серьезную опасность вождения в нетрезвом виде — для этого нужны понятные и четкие меры», — заявил представитель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин.

Он выразил сожаление, что «людям нестрашно садиться пьяными за руль» и поприветствовал усиление мер по борьбе с вождением в нетрезвом виде, поскольку это «позволит снизить количество трагедий на дороге».

Ранее МВД предложило правительству принять закон, позволяющий конфисковать автомобиль у водителей, которые дважды попались на вождении в пьяном виде.

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Polit.ru

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