Неравенство на генном уровне: почему Стивен Хокинг боялся появления расы «сверхлюдей»?

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Даже великий физик Стивен Хокинг чего-то боялся. Только его страх был не совсем обычным: он опасался будущего, в котором богатые и влиятельные люди опробуют на себе чудеса генной инженерии, станут сверхлюдьми и выдворят из этого мира тех, у кого не хватит средств на редактирование своего ДНК. О страшном предсказании Хокинга рассказывают СМИ со ссылкой на The Sunday Times.
Такой безрадостный прогноз учёный сделал в своей последней книге, которая уже начинает появляться на прилавках магазинов. Хокинг предположил, что развитие генной инженерии может принести больше вреда, чем пользы. Богачи получат возможность изменять собственные гены, улучшая память, повышая интеллект, устойчивость к заболеваниям и увеличивая продолжительность своей жизни. Очевидно, что у оставшейся части населения Земли не будет подходящих средств, чтобы составить хоть какую-то конкуренцию суперлюдям: небогатые жители планеты будут уже на генном уровне хуже своих более финансово обеспеченных собратьев.
«Я уверен, что в течение этого столетия люди узнают, как модифицировать интеллект и инстинкты, такие как агрессия, — рассказывал Хокинг. — Законы, вероятно, будут запрещать применять генную инженерию на людях. Но некоторые люди не смогут противостоять искушению улучшить свои характеристики, такие как память, устойчивость к болезням и продолжительность жизни».
Физик предположил, что «неулучшенные» люди просто потеряют свою значимость. Они будут уже не нужны в этом мире и вымрут или полностью лишаться какой-либо важности.
Впрочем, друг Хокинга - астроном Мартин Рис – с таким утверждением не согласен. По его мнению, до редактирования ДНК человечеству ещё далеко: «Модификация генома — это отдаленный, рискованный и сомнительный проект».
- Великий учёный Стивен Хокинг дожил до 77 лет, но в марте 2018 года его не стало. Когда молодому учёному был всего 21 год, врачи поставили ему ужасный диагноз - боковой амиотрофический склероз. По их мнению, Хокинг должен был прожить не больше 2,5 лет.
Впрочем, судя по всему, у Хокинга были другие планы. Конечно, ему пришлось пережить несколько серьёзных операций и постоянно сталкиваться с новыми проявлениями болезни: всё его тело понемногу отказывало. Учёный лишился возможности говорить, тогда он стал общаться с помощью специального синтезатора речи, используя единственный палец, который сохранил свою подвижность.
Но и этот палец вскоре оказался бесполезным. Хокинг всё равно не сдался: он стал использовать для общения единственную подвижную мышцу щеки, рядом с которой было закреплено специальное устройство для управления компьютером.
За свою долгую жизнь Хокинг успел внести огромный вклад в науку. Он разработал немало теорий о чёрных дырах, некоторые из которых даже нашли своё применение в области работы с космическими спутниками. Позднее учёный прославился как один из лучших популяризаторов науки последних десятилетий, выпустив в свет знаменитую книгу «Краткая история времени», проданную с тиражом в 10 млн экземпляров.
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