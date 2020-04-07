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Отключать коммунальные услуги за долги до конца года не будут
По инф. polit.ru   
07 Апреля 2020 г.
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Правительство запретило отключать жителям России коммунальные услуги за долги. Решение вызвано пандемией коронавируса и будет в силе до 1 января 2021 года.

В России до конца 2020 года не будут отключать коммунальные услуги за долги

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Также до конца года за неоплаченные вовремя услуги не будут начислять штрафы. То же касается и счетов за капремонт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать жителям страны пособия в качестве финансовой поддержки во время пандемии коронавируса COVID-19.

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Polit.ru

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