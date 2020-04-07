Отключать коммунальные услуги за долги до конца года не будут

Правительство запретило отключать жителям России коммунальные услуги за долги. Решение вызвано пандемией коронавируса и будет в силе до 1 января 2021 года.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Также до конца года за неоплаченные вовремя услуги не будут начислять штрафы. То же касается и счетов за капремонт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать жителям страны пособия в качестве финансовой поддержки во время пандемии коронавируса COVID-19.

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Polit.ru

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