Семьи погибших военных не будут платить за капремонт

Госдума приняла закон, который устанавливает для семей погибших военных компенсацию расходов на капитальный ремонт.

Государство уже не берет с указанной категории плату за услуги ЖКХ. А вот со взносами на капремонт сложилась неоднозначная ситуация.

Документ был разработан «Единой Россией» во исполнение постановления Конституционного суда. Суд признал, что неопределенность нынешнего законодательства позволяет отказывать вдовам военнослужащих в компенсации. Что зачастую и происходит на практике.

«Законопроект не только обеспечивает реализацию постановления Конституционного суда, — рассказала член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова. — Он еще и устанавливает единый подход к начислению компенсаций членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников отдельных федеральных органов исполнительной власти».

Еще новости из сферы ЖКХ - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Точнее — сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, федеральных органов налоговой полиции, таможенных органов, а также лиц начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.

— Служебная деятельность таких людей непосредственно связана с обеспечением обороны страны и безопасности государства, — подчеркнула депутат, которая стала одним из инициаторов закона. — Она сопряжена с выполнением конституционно значимых функций и, как следствие, со значительным риском для жизни и здоровья.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...