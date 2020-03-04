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Можно ли платить за отопление меньше? Сложно, но… можно
Скворцова Елена, sobesednik.ru   
04 Марта 2020 г.
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В Минстрое РФ рассказали, что стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, и вскоре россияне получат платежки с новыми цифрами, которые согреют сердце. В Госдуме идею горячо поддержали.

Можно ли платить за отопление меньше? Сложно, но… можно

Однако в разговоре с исполнительным директором НП «ЖКХ Контроль» Светланой Разворотневей Sobesednik.ru выяснил: инициатива Минстроя не новость. Добиться снижения платы за отопление россияне могут и сейчас, но не у всех есть для этого достаточно знаний и терпения. Восполняем пробелы.

«Перерасчет делают каждый год, иногда и в меньшую сторону»

– На самом деле перерасчет проводят каждый год для тех многоквартирных домов, где платят по приборам учета, – говорит Светлана Викторовна. – Перерасчет делают в конце года. Чаще всего почему-то, правда, получается в большую сторону. Но есть прецеденты, когда пересчитывают и в меньшую сторону. Особенно это заметно в тех случаях, когда собственники не дремлют, и управляющая компания (УК) занимает принципиальную позицию.

– И сколько же домов в стране оборудовано приборами учета теплоэнергии?

– Этого точно никто не знает, принято считать, что где-то порядка 60%.

Регионы могут сами решать, как платить собственникам. Либо по отопительному периоду (по 1/7), либо в течение целого года – одинаковую среднюю сумму (по 1/12).

– Откуда берется эта средняя сумма, когда 1/12?

– Берут показания потребленного домом объема теплоэнергии за предыдущий год и делят полученную стоимость на 12 месяцев. Проходит год, смотрят: сколько реально энергии потребил дом в течение года. И пересчитывают – либо в пользу потребителя, либо наоборот.

У коммунальщиков установка: топить по полной, чтобы содрать побольше

– А что происходит с перерасчетом в тех 40% домов страны, которые не оборудованы приборами учета тепла?

– Ничего. Они платят по нормативу. По нормативам перерасчет никогда не делается. Норматив – это некое усредненное значение, оно не зависит от реального потребления, от температуры на улице и т.д.

– Люди, работающие в котельных маленьких городов, рассказывали мне, что независимо от того, тепло на улице или холодно, оборудован дом счетчиком или нет, они вынуждены топить на полную катушку. У них такая установка. Иначе на следующий год могут не выделить необходимого количества сырья. О каком перерасчете в таком случае может идти речь, если в котельных не заинтересованы в экономии?

– Вы совершенно правы. Есть у коммунальщиков такой аргумент: мы должны поставить столько тепла в дом, чтобы обеспечить нормативное качество услуги. Есть же и первые этажи с промерзающими полами, поэтому приходится шпарить на всю катушку.

Так и происходит, если за ресурсоснабжающей компанией никто не следит. А ресурсники между тем заинтересованы в том, чтобы продать больше и больше взять денег с потребителей.

Поступление тепла в дом регулируется дросселем (шайбочка такая), которую раскрывают пошире, когда надо дать побольше тепла, и сужают, когда его надо поменьше. Ресурсники очень часто раскрывают этот дроссель на полную мощность.

Мне глава госжилинспекции (ГЖИ должна так же следить и за корректным предоставлением услуг ЖКХ) одного из регионов рассказывал, что они ездят по адресам и буквально в ручном режиме прикрывают эти задвижки, чтобы не перетапливали.

А ведь следить за этим должна УК, у которой есть температурный график, и, соответственно, методические расчеты: какое количество тепла должно поступать в дом при такой-то температуре на улице. УК должна отслеживать все это и при нарушении судиться с ресурсниками. Но они не всегда это делают. Хотя, повторяю, именно за УК закреплен контроль качества коммунального ресурса в доме.

Составляйте акты о перетопах и недотопах

– Есть у собственника возможность на это влиять?

– Конечно. Только надо помнить об одном правиле.

Если постоянно идут перетопы или, наоборот, недотопы, то совершенно бессмысленно говорить по окончании сезона, что вам было слишком жарко или слишком холодно. У коммунальщиков своя логика: вот показания прибора учета, вот правила предоставления коммунальных услуг. Если жалоб не было, значит, все хорошо.

Поэтому если вы собственник и хотите начать бороться, вы должны быть готовы к тому, чтобы постоянно составлять акты о некачественном предоставлении услуги.

– Что надо сделать, чтобы составить такой акт?

– Предположим, у вас в доме слишком сильно топят. И у вас в квартире выше 24 градусов. Тогда вы приглашаете представителей УК, ресурсоснабжающей компании и составляете акт о перетопах. Только на основании таких актов вам могут пересчитать плату за отопление.

Аналогичный алгоритм действий и в том случае, если в квартире холодно (ниже 18 градусов – там, впрочем, есть временные периоды в случае аварии, при которых перерасчет не сделают. – Ред.).

Оборудование реально помогает экономить

– Сейчас много говорят об энергосберегающем оборудовании, которое ставят на дом, и это позволяет регулировать температуру в зависимости от того, какая погода на улице. Оно и впрямь оправдывает себя?

– Безусловно. Мы об этом давно говорим (но безнадежно). Регулирующая аппаратура позволяет подавать именно столько тепла в дом, сколько нужно. Регулирование идет либо от температуры на улице, либо от температуры в внутри помещений в доме.

Две недели назад я была в Самаре, там собственники поставили на свой дом такое оборудование. Причем фонд содействия реформированию ЖКХ компенсировал им затраченные средства (сейчас есть такая программа). И теперь эти собственники экономят порядка 60% платежа на тепло.

– Они поставили оборудование за свой счет? Насколько я знаю, оно довольно дорогое. Им потом все это компенсировали? То есть им удалось собрать общее собрание, положительно решить этот вопрос, собрать деньги и т.д.?

– Да. Они поставили это оборудование за счет денег, которые копили на капремонт. У них был спецсчет (таким вот спецсчетникам как раз и помогает фонд содействия реформированию ЖКХ). Конечно, дело это долгое, но в результате оно окупается. Вот они затратили 1 миллион рублей, сейчас им вернется 800 тысяч, и эти жители Самары смогут поставить на свой дом что-нибудь еще.

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По инф. sobesednik.ru

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