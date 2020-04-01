Москвичей до июля освободили от уплаты взносов на капремонт

С 1 апреля по 30 июня собственники жилья в Москве освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте. Аналогичные меры ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В многоквартирных домах завершат ранее начатые работы, новые начинать пока что не будут.

Также в столице закроют букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок.

Ранее Собянин ввел обязательную самоизоляцию для всех жителей города. С 30 марта москвичи смогут выйти из дома, только если им нужно на работу, в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор или выгулять собаку (не дальше ста метров от дома). В ближайшие дни правительство Москвы начнет выдавать специальные пропуска. Выезжать и приезжать в город можно. Нарушителей карантина будут штрафовать на сумму от 15 тыс. до 1 млн рублей.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы ввести всеобщий режим самоизоляции, как это сделали в Москве. Таким образом поступили почти три десятка регионов.

Всего к 31 марта в России подтверждено 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах.

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Polit.ru

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