Москвичей до июля освободили от уплаты взносов на капремонт

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
С 1 апреля по 30 июня собственники жилья в Москве освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте. Аналогичные меры ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В многоквартирных домах завершат ранее начатые работы, новые начинать пока что не будут.
Также в столице закроют букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок.
Ранее Собянин ввел обязательную самоизоляцию для всех жителей города. С 30 марта москвичи смогут выйти из дома, только если им нужно на работу, в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор или выгулять собаку (не дальше ста метров от дома). В ближайшие дни правительство Москвы начнет выдавать специальные пропуска. Выезжать и приезжать в город можно. Нарушителей карантина будут штрафовать на сумму от 15 тыс. до 1 млн рублей.
30 марта премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы ввести всеобщий режим самоизоляции, как это сделали в Москве. Таким образом поступили почти три десятка регионов.
Всего к 31 марта в России подтверждено 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах.
Другие новости о коммунальном хозяйстве - по ссылке.
С 1 апреля по 30 июня собственники жилья в Москве освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте. Аналогичные меры ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Как выяснилось, Стивен Кинг и американская писательница российского происхождения Айн Рэнд с книгой «Атлант расправил плечи» заняли первое место в списке самых популярных писателей и книг для самоизоляции. Как отметили в пресс-службе сервиса, Айн Рэнд могла попасть в него благодаря своему объему, для освоения которого наконец-то появилось время.
Совсем недавно Лолита встретила нового возлюбленного. Состоятельный бизнесмен сумел осчастливить певицу, в чём она сама не раз признавалась. Однако же показаться на публике вместе с избранником артистка не хочет, да и скрепить союз узами брака совсем не торопится.
На Кубани построят новую 119-километровую трассу по направлению к Крымскому мосту от Краснодара до Керчи. Дорога будет четырехполосной, скоростной и пройдет в обход населенных пунктов, позволив обеспечить быстрое сообщение между городами Кубани и Крымом.
Российские ритейлеры стали выделять отдельное время посещения магазинов для пожилых людей на период пандемии коронавируса. Так компании пытаются ограничить контакты и возможность заражения самой уязвимой перед COVID-19 группы населения.
Любовь Муслима Магомаева и Тамары Синявской стала ярким примером идеального союза, которым восхищались многие современники артистов. Долгие 35 лет они оставались верны друг другу в обычной жизни и на сцене, и лишь смерть певца положила конец этой красивой истории.
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве. На втором месте - 48 человек - Санкт-Петербург, на третьем - по 9 человек - Дагестан и Свердловская область.
Иногда в процессе ремонтных работ бывает нужна штукатурка стен. Этот вид отделки необходим, когда есть цель выровнять стены или создать дополнительный слой поверх стыковочных, тем самым сгладив последние. Штукатурить стены бывает надо для увеличения прочности основания, чтобы создать дополнительный барьер от звука, холода и других нежелательных проявлений. И, конечно, штукатурка стен может преследовать декоративную функцию.
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