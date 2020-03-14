Власти обещают снижение платы за ЖКХ. Поверим?

Банкам предлагают запретить брать комиссию с граждан при оплате коммуналки, тарифы за свет, газ и воду намерены пересмотреть, а количество семей, получающих право на субсидию по оплате ЖКХ, может заметно возрасти. Как ещё защитить карманы россиян от необоснованных цен на энергоресурсы и услуги ЖКХ, в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказали эксперты и законодатели.

Банки берут дань

Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект об отмене комиссии за оплату коммунальных услуг, которая у различных банков составляет от 0,5 до трёх процентов независимо от того, как совершается платёж: наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат.

Как отметил спикер палаты Вячеслав Володин, выступивший одним из авторов проекта закона, во время встреч с избирателями люди неоднократно обращались с просьбой отменить дополнительные поборы при оплате услуг ЖКХ, и президент поддержал это решение.

«Это справедливо, коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов каждой семьи, и для многих пожилых людей, семей с детьми такая комиссия — ощутимые дополнительные траты», — подчеркнул председатель.

Как заявил депутат от КПРФ Алексей Куринный, банки уже стали жаловаться на будущие колоссальные потери, хотя практика показывает, что это на самом деле копеечные затраты. Цифровизация в сфере банковских операций существенно изменила саму отрасль, и операционистку в кассе заменил один «клик» в мобильном приложении гаджета.

«Нынешние проценты не обоснованы, фактически банковская система наживается на гражданах, обложив их данью, — убеждён парламентарий. — Законопроект даст возможность если не убрать этот процент полностью, то значительно его ограничить».

Субсидии станут доступнее

Сегодня из трёх человек, имеющих право на субсидию по оплате услуг ЖКХ, эту льготу получает только один. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких. Люди просто не могут её получить из-за низкой информированности, а также сложной и забюрократизированной схемы оформления.

В итоге выделенные на эти цели из региональной казны немалые средства (их доля составляет до 5-10 процентов местного бюджета) не доходят до адресата и почти нетронутыми возвращаются обратно.

По словам законодателя, с 1 января 2021 года россиянам станет легче получить положенную субсидию. В частности, для оформления льготы им больше не понадобится представлять документы или их копии об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Всю необходимую информацию органы соцзащиты запросят у управляющих компаний сами.

Напомним, что рассчитывать на субсидию могут все граждане РФ, чьи расходы на услуги ЖКХ превышают 22 процента от всего совокупного дохода семьи. От региона к региону порог предельного процента на оплату от совокупных доходов может разниться. Например, в Самарской области и Пензенской он составляет 22 процента, а вот в Нижегородской и Ульяновской — уже 18 процентово.

Как стало известно, Правительство сейчас прорабатывает вопрос о снижении порога расходов из семейного бюджета на ЖКХ, при котором граждане получают право на субсидии, с 22 до 15 процентов по всей стране. Таким образом право на соцподдержку получит большее количество россиян.

Тарифы сделают прозрачнее

По данным Минстроя, в 2019 году органы государственного жилищного надзора рассмотрели порядка 1,5 миллиона обращений граждан. Из этих обращений лишь пять процентов связаны с жалобами на качество подготовки жилищного фонда к зиме, а три процента — на качество теплоснабжения и горячего водоснабжения. Чаще же всего россияне жалуются на качество предоставления коммунальных услуг и корректность проведения расчётов.

Как отметил Борис Гладких, сегодня тарифы в регионах разнятся в десятки раз, что сказывается на доходах граждан, которые при оплате коммунальных услуг даже не имеют понятия, насколько экономически обоснована цена и не завышена ли она в результате картельного сговора. Более того, во многих местах изменилась коммунальная инфраструктура, стала более современной и менее затратной, а нормативы остались такими, будто в котельной по-прежнему дровами топят.

«Тарифы на протяжении десятков лет просто индексируются, но не пересматриваются», — подчеркнул законодатель, добавив, что необходим жёсткий контроль ценообразования.

Предложения по реформированию системы тарифов на энергоресурсы до конца весенней сессии собирается внести ФАС. Об этом в ходе «правительственного часа» в Госдуме 4 марта сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. По его словам, новая процедура формирования тарифов в топливно-энергетической сфере станет более простой и прозрачной.

...Ох, хорошо бы, конечно! Ну, поживем-увидим, что получится у депутатов

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