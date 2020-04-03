Нечем платить за Интернет? Не волнуйтесь: не отключат

В России пять крупнейших операторов связи согласились до 1 июля не отключать от Интернета пользователей, у которых нет возможности платить за него.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запустило пилотный проект по «доступному интернету».

Об этом глава ведомства Максут Шадаев доложил в среду, 1 апреля, на телесовещании президента с членами правительства.

Шадаев отметил, что с учетом режима самоизоляции наличие доступа в интернет для людей, которые вынуждены оставаться дома, является одной из базовых потребностей.

В этой связи пять крупнейших операторов связи, по его словам, согласились до 1 июля не отключать пользователей, у которых нет возможности платить за всемирную сеть и сохранить им бесплатный доступ, ограничив его перечнем социально значимых сайтов.

«Фактически мы говорим о том, что вводим обязательный минимальный социальный стандарт доступа к сети интернет», — сказал Шадаев (его слова приводит пресс-служба Минкомсвязи ). Он выразил надежду, что, помимо крупных операторов, к этой инициативе также подключатся небольшие интернет-провайдеры.

По словам министра, в перечень социально значимых ресурсов, участвующих в эксперименте, вошли популярные соцсети и сообщества по интересам, поисковые системы, сервисы электронной почты и мессенджеры, новостные сайты.

Кроме того, в список включены востребованные информационные ресурсы в сфере образования, медицины, культуры, спорта, науки, популярные сайты госорганов и сайты оказания госуслуг, крупнейшие онлайн-магазины, агрегаторы и сервисы по доставке, электронные финансовые и банковские сервисы, а также сервисы по поиску работы и развитию карьеры.

По данным открытых источников, в пятерку крупнейших операторов связи в России входят «Ростелеком», «МегаФон», МТС, «ВымпелКом» и Теле2.

«Представляется, что в этом перечне есть все то, что нужно для комфортного пребывания дома и для работы», — указал глава Минкомсвязи, добавив, что список будет дополняться.

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По инф. Парламентской газеты

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