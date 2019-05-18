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Оказывается: большинству пассажиров "по барабану" — на чем они летят!
По инф. rosbalt.ru   
18 Мая 2019 г.
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Более половины пассажиров не обращают внимания на тип самолета, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску авиабилетов Aviasales. В то же время в компании отметили, что после катастрофы Sukhoi Superjet в Москве люди стали чаще обращать внимание на этот вопрос.

Более половины пассажиров не обращают внимания на тип самолета, свидетельствуют результаты опроса

В опросе участвовали 7 тыс. пользователей портала Aviasales. Среди них 54% не обращают внимания на тип самолета, который выполняет рейс. При этом 58% не знают, чем одна модель отличается от другой, а 60% «вообще не различают самолеты», передает РБК.

Тем не менее, после аварийной посадки Sukhoi Superjet в «Шереметьево», в результате которой погиб 41 человек, выросло число запросов в службу поддержки компании. Пользователи спрашивали, как можно узнать тип самолета, выполняющего рейс.

Для тех, кого все-таки волнует тема авиации — последние заголовки о недавней катастрофе, потрясшей страну:

По инф. rosbalt.ru

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