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Катастрофа SSJ-100 в Шереметьево: опознание жертв почти не закончено
По инф. rosbalt.ru   
13 Мая 2019 г.
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Специалисты провели процедуру идентификации большинства погибших в результате авиакатастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту «Шереметьево». Тем временем, в интернет попало жуткое видео из салона лайнера (если у вас слабые нервы — лучше поберечь себя и не смотреть...)

Катастрофа SSJ-100 в Шереметьево: опознание жертв еще не закончено

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в рамках расследования дела о гибели людей при аварийной посадке самолет завершены молекулярно-генетические экспертизы тел 40 погибших. По словам Петренко, специалистам остается завершить работу по идентификации еще одного погибшего — гражданина США. Процедуру планируется завершить в ближайшее время.

Представитель СК РФ также сообщила, что следователи со специалистами МАК продолжают изучение данных изъятых бортовых самописцев лайнера. В различных службах аэропорта «Шереметьево» и «Аэрофлота» прошли выемки документов.

Тем временем, в Сеть попало оперативное видео. На страшных видеокадрах видны тела пассажиров, которые заживо сгорели в лайнере.

По инф. rosbalt.ru

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