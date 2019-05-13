Sukhoi Superjet 100: кризис недоверия — или паника?

Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший в Самару, вернулся в столичный аэропорт «Шереметьево», передает РИА Новости со ссылкой на сервис Flightradar. Есть и другие новости по поводу авиалайнера, на который возлагалось столько надежд. Напомним, что вся страна только что пережила шок по поводу аварийной посадки в столичном аэропорте...

Что касается рейса на Самару: согласно данным сервиса, борт вылетел из Шереметьево в 1:59 мск, но над Ново-Петрово Владимирской области развернулся и возвратился в аэропорт вылета. В настоящее время причины случившегося неизвестны.

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В Краснодаре не смог вылететь в Челябинск самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут». На борту перед самым взлетом возникли технические неполадки.

О произошедшем накануне вечером рассказал в Facebook житель Челябинска Сергей Жеребин. По его словам, самолет уже двигался в направлении взлетно-посадочной полосы, но на взлет в итоге не пошел. Командир экипажа сообщил, что будут устраняться технические неполадки. Затем на борту отключили электропитание для проведения работ.

«Гнетущая тишина двигателя, полумрак в салоне, создаваемый светом прожекторов через прорези иллюминаторов, и ужасная духота… Никогда не думал, что при отключенной вентиляции воздух на борту моментально становится удушливо спертым… Света не было минут 10-15. В 23:35 (а к этому моменту мы должны были уже 45 минут как лететь домой) по громкой связи объявили, что самолет не полетит. И мы будем менять борт», — говорится в сообщении.

Позже мужчина написал, что пассажиров посадили на другой борт, на котором они и прибыли в Челябинск.

По инф. rosbalt.ru

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Компания «Аэрофлот» продолжает отменять рейсы с использованием самолета Sukhoi Superjet 100. В частности, по информации «Интерфакса», в пятницу, 10 мая, были отменены 14 парных рейсов в Уфу, Ижевск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Архангельск, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Казань, Волгоград, Пермь и Вильнюс. Днем ранее, 9 мая, агентство сообщало об отмене десяти парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100 — в Минеральные Воды, Тюмень, Самару, Ростов-на-Дону, Оренбург, Астрахань, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород и Ульяновск. При этом происходящее в авиакомпании никак не комментируют.

Эксперты, впрочем, не видят в ситуации с отменой рейсов именно с использованием SSJ-100 ничего необычного.

«Я думаю, это из-за пристального внимания экипажа к состоянию самолета. При малейшем подозрении, экипаж подает заявку об неисправности и отказывается выходить в рейс. Такое уже было, после катастроф выясняется, что недостатки на каждом типе самолетов были, просто экипаж не сообщал о них или не обращал внимания. Если до катастрофы экипаж мог проигнорировать некоторые неисправности, то теперь проверяются все, вплоть до любых мелочей. Никто не хочет повторять судьбу экипажа рейса Москва — Мурманск», — сказал РБК эксперт по авиационной безопасности, бывший сотрудник МАК Сергей Ковалев.

У обычных граждан другая версия — в соцсетях широко обсуждается вариант, что авиакомпания пытается таким образом отказаться от использования судов SSJ. Специалисты не склонны делать такие выводы, поскольку ситуации с отменами все же исчисляются единицами.

«Если они отменяют их восемь лет подряд каждый день, то как можно рассматривать их как саботаж и попытку избавиться? Ничего не изменилось, кроме того повышенного внимания. Все, кому надо было быть в курсе особенностей эксплуатации Superjet, они в курсе уже с тех пор, как первые Superjet в "Аэрофлот" попали», — сказал Business FM независимый эксперт по рынку авиаперевозок и государственно-частному партнерству Андрей Крамаренко.

Другой эксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров напомнил в эфире радиостанции, что самолет был сертифицирован — и российскими, и европейскими властями, а потому соответствует требованиям безопасности, и отмены рейсов связаны, скорее, с маркетингом.

«Я полагаю, что сейчас то, что происходит в "Аэрофлоте" с отменами рейсов Superjet, это больше связано, возможно, с перестраховкой или с тем, чтобы, может быть, дать своим клиентам некий месседж, что мы готовы по возможности, если вы сейчас боитесь, пока идет расследование, летать на Superjet, менять его на другие воздушные суда», — отметил он.

Согласно информации из открытых источников, «Аэрофлот» является крупнейшим в мире эксплуатантом SSJ-100. В парке компании 50 судов этого типа. Кроме того, на пассажирских «Сухих» летают в авиакомпаниях «Якутия», «Газпромавиа». Напротив, европейские перевозчики отказываются от использования новых российских самолетов. В частности, в феврале стало известно о том, что ирландская авиакомпания CityJet возвращает семь судов SSJ-100 производителю. Впрочем, представители компании «Гражданские Самолеты Сухого» тогда же опровергали эту информацию.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево после посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс по маршруту «Москва — Мурманск». По предварительным данным, при наборе высоты в самолет попала молния, из-за чего произошла потеря радиосвязи, самолет перешел в режим прямого управления, и экипаж принял решение вернуться в порт вылета. При заходе на посадку самолет несколько раз ударился о полосу и подпрыгнул. В результате третьего удара у него подломились стойки шасси, которые пробили топливные баки. На борту возник сильный пожар. Жертвами катастрофы стал 41 человек.

Polit.ru

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