Катастрофа "Суперджета": картина проясняется, но конкретных виновных еще предстоит назвать

Загоревшийся в «Шереметьево» самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Москва — Мурманск вернулся в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Пресс-служба «Шереметьево» опубликовала сообщение с хронологией случившегося. Появляются и другие данные, позволяющие реконструировать события - впрочем, до обнародования окончательной официальной версии еще далеко.
Итак, администрация «Шереметьево» опубликовала сообщение с хронологией случившегося.
Лайнер взлетел в 18:02. Через 10 минут — в 18:12 — командир самолета доложил диспетчеру о возврате в аэропорт из-за отказа радиосвязи.
В 18:13 командир повторно доложил диспетчеру о потере радиосвязи, а также о потере автоматического управления.
В 18:14 руководитель полетов сообщил сменному начальнику аэропорта о возврате рейса SU1492 из-за отказа радиосвязи и потери автопилота. Заход и посадка «происходят в штатном режиме», говорится в сообщении на основе данных производственных систем и радиоданных переговоров.
В 18:30 лайнер приземлился на взлетно-посадочную полосу и загорелся.
Минуту спустя руководитель полетов объявил «тревогу». Аварийные трапы выпустили в 18:31, после чего началась эвакуация пассажиров силами экипажа. В 18:32 прибыл первый пожарный расчет аэропорта, менее чем через минуту прибыл второй расчет. К эвакуации пассажиров и экипажа приступила аварийно-спасательная команда «Шереметьево».
В 18:33 прибыли еще четыре дополнительных расчета, а в 18:35 спасатели «Шереметьево» вошли в горящий самолет.
В 18:48 пожар был потушен полностью.
Напомним, трагедия произошла 5 мая. Самолет SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, сразу после взлета был вынужден вернуться в Шереметьево и загорелся при посадке. Погиб 41 человек, в том числе бортпроводник, выжили — 37, включая четырех членов экипажа.
В Сети опубликована расшифровка переговоров между экипажем самолета «Аэрофлота», сгоревшего в «Шереметьево», и диспетчерами. Как сообщает «Дождь», соответствующие данные обнародовало издание Baza.
При этом в расшифровке не приводится время переговоров. Она начинается с сигнала командира самолета об аварийной ситуации на борту. Диспетчер просит самолет снижаться, затем уточнил о возникших проблемах у экипажа. В ответ командир воздушного судна сообщил о проблемах со связью и потере автоматического управления самолетом.
В конце переговоров диспетчер разрешает посадку на левой взлетно-посадочной полосе. После этого диспетчер говорит: «Аварийные службы на полосы».
В публикации также приводятся переговоры аварийных служб, которые начинаются с момента перед посадкой. В частности, сотрудники обсуждают, где приземлится самолет и сможет ли рулить самостоятельно. После того, как лайнер загорается, один из сотрудников говорит о разрешении на выезд пожарной машины и перекрытии подъезда к горящему самолету, чтобы пожарные смогли ехать к нему «без запроса».
По словам одного из участников переговоров, он видит сильный дым и языки пламени, он также попросил вызвать дополнительные силы и скорую помощь. Через некоторое время звучит фраза, что «все силы вызваны».
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По словам осведомленного источника «Интерфакса», данные с параметрического и речевого самописцев самолета уже скопированы и анализируются.
Он сообщил, что, по предварительным данным, самолет после взлета оказался во власти грозового фронта, одновременно с этим в генераторе произошел скачок напряжения. В результате, в Superjet отказал ряд систем, и самолет стал готовиться к аварийной посадке.
Источник также назвал непонятной логику отдельных действий пилотов. В частности, пилот при подходе к полосе по неустановленной причине стал увеличивать скорость. В итоге, посадка была совершена ближе к середине полосы и с повышенной скоростью.
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