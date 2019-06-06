Огонь из танков бил по нам, мы укрывались как могли...

Трое бывших рядовых — Вадим Габидуллин, Арсен Османов и Дмитрий Пахмутов — подали к министерству обороны РФ иск на общую сумму в 6 млн рублей, которые хотят получить в качестве компенсации за танковый огонь, открытый по ним на полигоне в Ленинградской области осенью 2017 года.

По словам представляющего интересы экс-военных адвоката Дмитрия Герасимова, первый истец требует 2 млн рублей компенсации, второй — 1 млн рублей, а третий — 3 млн рублей и еще 57 тысяч рублей на лечение.

В исковых заявлениях бывших солдат указано, что компенсацию они рассчитывают получить за моральный вред, нанесенный им из-за «преступной халатности командиров». Иски зарегистрированы, но еще не приняты к производству.

Претензии экс-военнослужащих касаются инцидента на плановых танковых стрельбах. Четверых рядовых разместили в зоне прямого огневого поражения, и в ходе учений Т-72 выстрелил туда сначала дымовой гранатой, а потом штатным снарядом. Один из солдат погиб, остальные получили тяжкие ранения, переломы и другие травмы.

По этому факту проводилось следствие, в ходе которого командир танкового экипажа утверждал, что не знал о нахождении позиций с личным составом имитационных команд в зоне огневого поражения. По его словам, эти позиции «никак обозначены не были».

Подполковники Виктор Кривошеин и Денис Горелышев, отвечавшие за организацию стрельб, в феврале 2019 года были приговорены к трем годам лишения свободы условно каждый с годовым испытательным сроком. Их признали виновными в халатности.

Ещё один несчастный случай произошёл этой весной в селе Сергеевка в Приморье, там погиб солдат-срочник. Мужчина отправился вместе с напарником охранять полигон, на котором раньше было учебное поле, которое не было полностью разминировано. А о гибели солдата его семья узнала из соцсетей — от семей других военнослужащих.

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Современная армия заметно отличается от той, что была несколько десятков лет назад. Теперь здесь всё более профессиональное, в первую очередь, конечно, вооружение. Во-вторых, случаев насилия "дедов" над новобранцами всё меньше, да и вообще президент Путин пообещал, что призыв постепенно уйдёт в прошлое, правда, не уточнил, сколько для этого ещё должно пройти времени. Таким образом, со временем в армии останутся только контрактники, которые будут справедливо рассчитывать на достойное вознаграждение, и вполне справедливо. Осуждать их за это нельзя, таков уж современный мир. А вот что можно и даже нужно — это морально поддержать, ведь военная служба — дело совсем не лёгкое. Кстати, никто из ваших детей-внуков не избрал военную карьеру? Поговорите-ка с ними об этом всём.

Polit.ru

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