Шок: о гибели солдата семья узнала из соцсетей, а не от его командиров

На военном полигоне в селе Сергеевка в Приморье погиб солдат срочной службы.

Как сообщает PrimaMedia, несчастный случай произошел накануне днем. При подрыве на мине погиб военнослужащий срочной службы из Башкирии. До увольнения в запас ему оставалось 55 дней.

Издание отмечает, что военной прокуратуре и органам следствия о трагедии стало известно только в понедельник от семьи погибшего, а сообщений от военного командования в прокуратуру к этому моменту не поступило. Не сообщило командование и в военкомат в родном для погибшего Давлекановском районе Башкирии.

Сестра срочника рассказала приморскому агентству, что мужчина отправился вместе с напарником охранять полигон, на котором раньше было учебное поле, которое не было полностью разминировано. А о гибели солдата его семья узнала из соцсетей — от семей других военнослужащих.

По инф. rosbalt.ru

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