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Шок: о гибели солдата семья узнала из соцсетей, а не от его командиров
По инф. rosbalt.ru   
08 Апреля 2019 г.
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На военном полигоне в селе Сергеевка в Приморье погиб солдат срочной службы.

Шок: о гибели солдата семья узнала из соцсетей, а не от его командиров

Как сообщает PrimaMedia, несчастный случай произошел накануне днем. При подрыве на мине погиб военнослужащий срочной службы из Башкирии. До увольнения в запас ему оставалось 55 дней.

Издание отмечает, что военной прокуратуре и органам следствия о трагедии стало известно только в понедельник от семьи погибшего, а сообщений от военного командования в прокуратуру к этому моменту не поступило. Не сообщило командование и в военкомат в родном для погибшего Давлекановском районе Башкирии.

Сестра срочника рассказала приморскому агентству, что мужчина отправился вместе с напарником охранять полигон, на котором раньше было учебное поле, которое не было полностью разминировано. А о гибели солдата его семья узнала из соцсетей — от семей других военнослужащих.

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  • Буквально на днях российский интернет облетела информация о трагическом происшествии с самоубийством солдата в Приморье, побег и смерть сержанта расследуется и в Твери. А в Петербурге осужден осужден лейтенант, измывавшийся над рядовыми
  • Напомним, что буквально недавно был введен запрет на мобильники в армии. Это нравится далеко не всем: в частности, солдатские матери опасаются нового расцвета "дедовщины", свидетельства которой будет невозможно зафиксировать и передать "на волю". А наиболее радикальные диссиденты, не доверяющие нынешней российской власти, имеют в виду и опасения за невозможность тревожных сигналов из армии в случае ее использования против гражданского населения (в случае волнений и каких-либо "майданов"). Увы, ни от той, ни от другой возможности полностью зарекаться нельзя.
  • В целом же, обстановка в российской армии оценивается сегодня как довольно спокойная - по сравнению с советскими временами, когда побеги солдат и насилие "дедов" над новобранцами случались гораздо чаще (просто это скрывалось от общества). Благотворно сказалась проведенная реформа, предусматривающая одногодичный срок службы по призыву - и усиление роли службы по контракту.
Заметим, что новая история с гибелью солдата - не связана с "дедовщиной", судя по всему - это действительно несчастный случай. Такое может случаться, все-таки армия - это не пансион для благородных девиц, работа рисковая. Но тем возмутительней, что командование не поторопилось поставить в известность родню солдата, разъяснить ситуацию его землякам... Вот так армия и теряет свою репутацию в глазах граждан!

По инф. rosbalt.ru

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