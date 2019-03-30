Смерть сержанта не на боевом посту: рабочая версия — "доведение до самоубийства"

В Твери по факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело возбуждено дело о доведении до самубийства, сообщили в Главном военном следственном управлении СК РФ.

По данным СК, в пятницу утром старший сержант Белоусов, получив у дежурного автомат и боеприпасы, ушел из расположения роты, а вскоре обнаружилось, что его нет на территории воинской части 51592. Во время поисков его тело с огнестрельным ранением было найдено в заброшенном доме неподалеку от воинской части. Автомат лежал рядом. «Переводчик огня стоял в положении „одиночный“. За исключением одного патрона все остальные боеприпасы в наличии. При осмотре места происшествия следов борьбы не обнаружено», — сообщили в Следственном комитете.

Напомним, что в последние годы число подобных эксцессов в Вооруженных Силах значительно сократилось (особенно, благодаря проведенной реформе и переходу на одногодичный срок службы, а также увеличению доли "контрактников"). Но, к сожалению, армия остается все-таки "зоной риска" для наших внуков... И, увы, отнюдь не при защите Отечества. Именно поэтому очень важно полное и гласное расследование трагического инцидента во Ржеве!

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Также напомним, что буквально недавно был введен запрет на мобильники в армии. Это нравится далеко не всем: в частности, солдатские матери опасаются нового расцвета "дедовщины", свидетельства которой будет невозможно зафиксировать и передать "на волю". А наиболее радикальные диссиденты, не доверяющие нынешней российской власти, имеют в виду и опасения за невозможность тревожных сигналов из армии в случае ее использования против гражданского населения (в случае волнений и каких-либо "майданов"). Увы, ни от той, ни от другой возможности полностью зарекаться нельзя.