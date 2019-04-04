Задержан командир солдата, покончившего с собой

В городе Уссурийск в Приморском крае задержан командир взвода воинской части, в которой погиб солдат, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По информации источника, уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий».

О гибели 18-летнего военнослужащего в Уссурийске ранее сообщали СМИ со ссылкой на информацию правозащитников. Тело солдата было обнаружено в лесу. Комиссия командования ВВО и правоохранительные органы инициировали расследование. По предварительным данным, предполагается, что солдат покончил с собой.

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Напомним, что буквально недавно был введен запрет на мобильники в армии. Это нравится далеко не всем: в частности, солдатские матери опасаются нового расцвета "дедовщины", свидетельства которой будет невозможно зафиксировать и передать "на волю". А наиболее радикальные диссиденты, не доверяющие нынешней российской власти, имеют в виду и опасения за невозможность тревожных сигналов из армии в случае ее использования против гражданского населения (в случае волнений и каких-либо "майданов"). Увы, ни от той, ни от другой возможности полностью зарекаться нельзя.

В целом же, обстановка в российской армии оценивается сегодня как довольно спокойная - по сравнению с советскими временами, когда побеги солдат и насилие "дедов" над новобранцами случались гораздо чаще (просто это скрывалось от общества). Благотворно сказалась проведенная реформа, предусматривающая одногодичный срок службы по призыву - и усиление роли службы по контракту.

По инф. rosbalt.ru

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