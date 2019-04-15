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Путин заявил, что система армейского призыва уходит в прошлое
По инф. rosbalt.ru   
15 Апреля 2019 г.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем призывать новобранцев в армию не будут.

Путин заявил, что система армейского призыва уходит в прошлое

«Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — высказался Путин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш».

Он уточнил, что некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, «но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней».

  • Весенная призывная кампания стартовала в начале апреля. Она продлится до 15 июля. Более 130 тыс. человек пополнят ряды российской армии.
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  • Напомним, что буквально на днях российский интернет облетела информация о трагическом происшествии с самоубийством солдата в Приморье, побег и смерть сержанта расследуется и в Твери. А в Петербурге осужден осужден лейтенант, измывавшийся над рядовыми
  • Напомним, что буквально недавно был введен запрет на мобильники в армии. Это нравится далеко не всем: в частности, солдатские матери опасаются нового расцвета "дедовщины", свидетельства которой будет невозможно зафиксировать и передать "на волю". А наиболее радикальные диссиденты, не доверяющие нынешней российской власти, имеют в виду и опасения за невозможность тревожных сигналов из армии в случае ее использования против гражданского населения (в случае волнений и каких-либо "майданов"). Увы, ни от той, ни от другой возможности полностью зарекаться нельзя.
  • В целом же, обстановка в российской армии оценивается сегодня как довольно спокойная - по сравнению с советскими временами, когда побеги солдат и насилие "дедов" над новобранцами случались гораздо чаще (просто это скрывалось от общества). Благотворно сказалась проведенная реформа, предусматривающая одногодичный срок службы по призыву - и усиление роли службы по контракту.

По инф. rosbalt.ru

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