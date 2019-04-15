Путин заявил, что система армейского призыва уходит в прошлое

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем призывать новобранцев в армию не будут.

«Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — высказался Путин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш».

Он уточнил, что некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, «но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней».

По инф. rosbalt.ru

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