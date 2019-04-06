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Солдат — это не игрушка для битья! Осужден лейтенант, измывавшийся над рядовыми
По инф. rosbalt.ru   
06 Апреля 2019 г.
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224 гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении лейтенанта, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый получил условный срок.

Солдат — это не игрушка для битья! Осужден лейтенант, измывавшийся над рядовыми

С исками в суд обратились трое рядовых. Лейтенант регулярно измывался над ними, избивал и оскорблял. На суде он полностью признал свою вину, хотя и объяснил свои действия желанием добиться от солдат исполнения обязанностей.

Потерпевшие простили начальника и попросили не наказывать его строго.

В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно. Также мужчине в течение двух лет запрещено занимать должности на госслужбе. Гражданские иски потерпевших удовлетворены на сумму 80 тыс. рублей.

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  • Буквально на днях российский интернет облетела информация о трагическом происшествии с самоубийством солдата в Приморье, побег и смерть сержанта расследуется и в Твери.
  • Напомним, что буквально недавно был введен запрет на мобильники в армии. Это нравится далеко не всем: в частности, солдатские матери опасаются нового расцвета "дедовщины", свидетельства которой будет невозможно зафиксировать и передать "на волю". А наиболее радикальные диссиденты, не доверяющие нынешней российской власти, имеют в виду и опасения за невозможность тревожных сигналов из армии в случае ее использования против гражданского населения (в случае волнений и каких-либо "майданов"). Увы, ни от той, ни от другой возможности полностью зарекаться нельзя.
  • В целом же, обстановка в российской армии оценивается сегодня как довольно спокойная - по сравнению с советскими временами, когда побеги солдат и насилие "дедов" над новобранцами случались гораздо чаще (просто это скрывалось от общества). Благотворно сказалась проведенная реформа, предусматривающая одногодичный срок службы по призыву - и усиление роли службы по контракту.

По инф. rosbalt.ru

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