Обвиняемый в госизмене 75-летний ракетчик возвращен в СИЗО

Обвиняемого в госизмене 75-летнего Виктора Кудрявцева, сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, структура Роскосмоса), вернули в СИЗО «Лефортово» из больницы после обследования. Об этом рассказал «Интерфаксу» адвокат ученого Иван Павлов.

Он пояснил, что у его клиента не выявили заболеваний, входящих в список препятствующих содержанию под стражей. Однако, подчеркнул Павлов, ЕСПЧ, по решению которого Кудрявцева отправили в больницу, ясно указывал, что дело не в списке. В решении говорилось, что Кудрявцева нужно показать врачам, чтобы получить объективную картину: насколько его здоровье позволяет содержание под стражей.

Проведенное обследование не может считаться исполнением решения ЕСПЧ, подчеркнул адвокат и добавил, что, согласно результатам обследования, его клиент нуждается в медикаментозном лечении в условиях палатного режима. В ЕСПЧ будет направлен отчет о ситуации, указал Павлов.

Напомним, Кудрявцева увезли из СИЗО в больницу 13 мая, после того как ЕСПЧ обязал российские власти обеспечить ему медицинское сопровождение, не связанное с пенитенциарной системой, и направить в гражданскую больницу для обследования и лечения. Кудрявцев — самый пожилой арестант «Лефортово». Причем в СИЗО его обнаружили в июле 2018 года члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Недавно его арест продлили до 20 июля, то есть он проведет в СИЗО ровно год.

Кудрявцева обвиняют в том, что он передал в 2013 году некие секретные данные по гиперзвуку в брюссельский научный институт. Но с этим учреждением ЦНИИмаш сотрудничал по программе FP7-SPACE. Кудрявцев все обвинения отрицает. К секретным сведениям у него уже 20 лет нет доступа, говорят адвокаты. Программа FP7-SPACE утверждена правительством РФ, доклады по ней находятся в открытом доступе. В прошлом году стало известно, что Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение со следствием и не дал показания на своего ученика и коллегу в обмен на смягчение меры пресечения. После этого ему запретили свидания.

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По инф. rosbalt.ru

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