Обвиняемый в госизмене пожилой ракетчик остается под стражей

Сотруднику ЦНИИмаш, 75-летнему Виктору Кудрявцеву, обвиняемому по делу о госизмене, продлили срок ареста. Решение об этом во вторник принял Лефортовский суд Москвы, передает РИА «Новости», удовлетворив ходатайство ФСБ.

Таким образом, Виктор Кудрявцев останется под стражей как минимум до 20 мая. Заседание по продлению ареста состоялось в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф «совершенно секретно».

В настоящее время ученый содержится под арестом в СИЗО «Лефортово». Его арестовали за якобы передачу секретной информации бельгийскому институту гидродинамики.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявил, что количество сотрудников иностранных спецслужб, разоблаченных российской контрразведкой в 2018 году, превысило несколько сотен. Наиболее скептический взгляд на проблему заключается в том, что значительное число таких обвинений - по сомнительным основаниям (не говоря уж о том, что подавляющее число таких историй - закрыты от публичного обсуждения и остается только верить властям и госбезопаности "на слово").

По инф. rosbalt.ru

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