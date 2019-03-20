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Обвиняемый в госизмене пожилой ракетчик остается под стражей
По инф. rosbalt.ru   
20 Марта 2019 г.
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Сотруднику ЦНИИмаш, 75-летнему Виктору Кудрявцеву, обвиняемому по делу о госизмене, продлили срок ареста. Решение об этом во вторник принял Лефортовский суд Москвы, передает РИА «Новости», удовлетворив ходатайство ФСБ.

Таким образом, Виктор Кудрявцев останется под стражей как минимум до 20 мая. Заседание по продлению ареста состоялось в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф «совершенно секретно».

В настоящее время ученый содержится под арестом в СИЗО «Лефортово». Его арестовали за якобы передачу секретной информации бельгийскому институту гидродинамики.

По инф. rosbalt.ru

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