Обвиняемый в госизмене пожилой ракетчик переведен из СИЗО в больницу

75-летнего Виктора Кудрявцева — сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головное научное учреждение Роскосмоса), арестованного около года назад по обвинению в госизмене, перевели из СИЗО «Лефортово» в больницу № 20.

Как рассказал «Интерфаксу» адвокат Кудрявцева, глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов, его подзащитного перевели в больницу в исполнение решения ЕСПЧ, принятого в середине апреля. Однако перевод ученого именно в больницу № 20 не вполне соответствует требованиям ЕСПЧ, пояснил Павлов, поскольку это «не простая» больница, ее врачи имеют некую «зависимость» от пенитенциарной системы. Все же обследование Кудрявцева нужно проводить в независимом учреждении, подчеркнул адвокат. Он добавил, что вообще непонятно, зачем нужно такое обследование, если ЕСПЧ требовали просто перевести Кудрявцева в гражданскую больницу.

Ранее - публикации об этой темной истории:

Цель обследования, по словам Павлова, — установить, есть ли у его клиента заболевания из перечня болезней, препятствующих содержанию под стражей. Этих заболеваний у него нет, подчеркнул адвокат, но вовсе не потому, что Кудрявцев недостаточно болен, а потому, что сам этот «куцый перечень» не имеет смысла поскольку нужно оценивать не наличие какой-либо болезни, а тяжесть состояния здоровья.

Напомним, Кудрявцев — самый пожилой арестант «Лефортово». Причем в СИЗО его обнаружили в июле 2018 года члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Ученый обвиняется в государственной измене. Речь идет о деле, связанном с гиперзвуковыми технологиями. Кудрявцева обвиняют в том, что он передал еще в 2013 году некие секретные данные в Фон Кармановский научный институт (Брюссель). При этом с данным учреждением ЦНИИмаш сотрудничал по программе FP7-SPACE. Кудрявцев все обвинения отрицает. По словам его адвокатов, к секретным сведениям у него уже 20 лет как нет доступа. Программа FP7-SPACE утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней размещены в открытом доступе. Осенью стало известно, что Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение со следствием. Ему предлагали признать вину и дать показания на своего ученика и коллегу, предлагая в обмен смягчить меру пресечения. После отказа Кудрявцеву запретили свидания.

По инф. rosbalt.ru

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